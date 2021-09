Diretta Us Open 2021/ Medvedev Evans streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: OGGI GLI OTTAVI DI FINALE

Gli Us Open 2021 sono arrivati agli ottavi di finale: domenica 5 settembre Flushing Meadows è pronta a ospitare i match di quarto turno nel torneo dello Slam e, diciamolo, siamo nelle metà basse di due tabelloni che, pur senza la presenza di italiani, si stanno rivelando interessantissime anche perché, soprattutto nella giornata di venerdì quando si è giocato il terzo turno, hanno regalato parecchie sorprese con la qualificazione di giovani rampanti che stanno mantenendo fede alle aspettative su di loro, e partite davvero spettacolari e tiratissime che ci hanno tenuto con il fiato sospeso.

DIRETTA US OPEN 2021/ Sinner Monfils (3-2, 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4): Jannik agli ottavi!

Tra le altre cose possiamo citare sicuramente l’eliminazione della campionessa in carica Naomi Osaka, caduta contro la classe 2002 Leylah Annie Fernandez; ma anche l’uscita di scena del chiacchieratissimo Stefanos Tsitsipas, che al netto delle polemiche sui toilet break resta pur sempre il numero 3 Atp ma è stato battuto, in cinque epici set, da un Carlos Alcaraz che apparirebbe davvero pronto, se non altro, a prendersi un posto di tutto rispetto nel ranking se non proprio raccogliere l’eredità di un certo Rafa Nadal. Aspettiamo dunque i match agli Us Open 2021, facendo un rapido quadro di quanto potrebbe accadere con i match di domenica.

DIRETTA US OPEN 2021/ Tsitsipas Alcaraz streaming video tv: passa Gojowczyk!

DIRETTAUS OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Possiamo ricordare che le grandi emozioni con la diretta tv degli Us Open 2021 sono su Eurosport: sarà questo canale, il principale dell’emittente, che seguirà i match validi per gli ottavi di finale, ma anche Eurosport 2 dovrebbe sintonizzarsi sul torneo di tennis alternandosi con altre programmazioni. In assenza di un televisore, sarà possibile per gli abbonati DAZN seguire i match tramite la diretta streaming video, che sarà disponibile anche ai clienti della piattaforma Eurosport Player. Il sito ufficiale www.usopen.org fornirà invece le informazioni utili, come i boxscore aggiornati in tempo reale di qualunque partita a Flushing Meadows.

DIRETTA US OPEN 2021/ Streaming video: Berrettini e Seppi, Fratelli d'Italia!

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Agli Us Open 2021 sono caduti altri grandi protagonisti, nomi che sulla carta sarebbero stati destinati ad arrivare sino in fondo: Andrey Rublev è stato battuto in cinque set da un Frances Tiafoe che già a Wimbledon (eliminando Tsitsipas al primo turno) aveva fatto vedere di poter tornare quel giocatore di cui si parlava molto bene ai tempi della NextGen (e che poi si era un po’ perso), tra gli altri risultati non troppe sorprese ma certo la presenza agli ottavi di uno Slam di Peter Gojowczyk e Botic Van de Zandschulp non era preventivata, ed è accaduta anche per gli incroci di tabellone.

Nel torneo femminile degli Us Open 2021, oltre alla Osaka, non si segnalano grandi cadute nel terzo turno: è stata eliminata Sloane Stephens, la campionessa del 2017 che però giocava contro Angelique Kerber, che a New York aveva vinto un anno prima di lei e che sta ritrovando condizione e fiducia dei giorni migliori. Non resta quindi che aspettare che si giochino i match degli ottavi nella diretta degli Us Open 2021, poi tireremo le somme sui giocatori che arriveranno ai quarti…



© RIPRODUZIONE RISERVATA