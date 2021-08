Diretta Us Open 2021/ Sinner Purcell streaming video tv, quanta Italia! (31 agosto)

DIRETTA US OPEN 2021: NEW YORK SI COLORA DI AZZURRO!

Gli Us Open 2021 proseguono nel loro programma: martedì 31 agosto i match iniziano alle ore 17:00 italiane, e siamo impegnati con la conclusione del primo turno. Il torneo dello Slam di tennis vive oggi i match delle due parti alte nei rispettivi tabelloni: questo significa che avremo l’esordio di Novak Djokovic, il giocatore arrivato a New York con i riflettori sparati addosso. La possibilità di completare il Grande Slam di calendario è concreta, anche se il numero 1 arriva dalla delusione olimpica: per lui esordio abbordabile contro il qualificato danese Holger Vitus Nodskov Rune, e sulla carta un tabellone che non dovrebbe essergli troppo sfavorevole fino ai quarti di finale, quando eventualmente potrebbe incrociare il nostro Matteo Berrettini.

A proposito di Italia e dei nostri rappresentanti a Flushing Meadows: il sorteggio degli Us Open 2021 ha posto ben 10 giocatori nello stesso lato del tabellone Atp, ed è questo il giorno in cui vivremo le loro sfide. In campo femminile gioca la sola Martina Trevisan (contro Coco Vandeweghe, che sta provando a tornare sui livelli di un tempo) ma nel maschile avremo una diretta degli Us Open 2021 che ci riguarderà parecchio da vicino, di conseguenza non possiamo che aspettare che i match si giochino e intanto provare a fare qualche valutazione sui temi principali.

DIRETTA US OPEN 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2021 è come sempre affidata a Eurosport, tradizionalmente l’emittente che manda in onda i match del torneo dello Slam. Naturalmente non in modo integrale, ma sfruttando i due canali (Eurosport e Eurosport 2) si potrà avere accesso a un buon numero di partite, con i campi principali che sono il riferimento maggiore per gli appassionati. I canali Eurosport potrebbero essere visibili anche attraverso un abbonamento a DAZN, mentre dalla televisione satellitare potrete seguire la diretta streaming video degli Us Open 2021 attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi a quelli del vostro abbonamento.

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora che per la diretta degli Us Open 2021 legata ai match di martedì 31 agosto sarà grande protagonista l’Italia. Matteo Berrettini (numero 6), Jannik Sinner (numero 13), Lorenzo Sonego (numero 20) e Fabio Fognini (numero 28) sono le teste di serie del tabellone: il romano affronta il primo turno contro il veterano francese Jeremy Chardy, l’altoatesino sfida Max Purcell e per il piemontese c’è il tedesco Oscar Otte mentre il sanremese non ha certo un match agevole contro Vasek Pospisil. Gli altri italiani? Salvatore Caruso deve giocare contro Kei Nishikori e non parte certo favorito, Gianluca Mager ha pescato non troppo meglio nell’australiano Jordan Thompson (che su questi campi dà il meglio di sé)

L’’incrollabile Andreas Seppi ha Marton Fucsovics – altro incrocio non banale – e poi Stefano Travaglia affronta il giovane e istrionico francese Corentin Moutet, mentre per Marco Cecchinato (sul quale potremmo aprire un capitolo a parte) l’avversario di primo turno è Zachary Svajda, una delle wild card nel tabellone maschile degli Us Open 2021. L’ultimo italiano in gara oggi è Lorenzo Musetti, che recentemente ha ammesso di essere in un periodo complesso: ci proverà comunque, il tabellone gli ha dato una mano facendolo incrociare con lo statunitense Emilio Nava (altra wildcard). Tra poco si gioca, e dunque vedremo quello che succederà nella diretta degli Us Open 2021…



