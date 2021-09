Diretta Us Open 2021/ Streaming video tv: orario, iniziano i quarti Slam! (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: INIZIANO I QUARTI!

La diretta degli Us Open 2021 per martedì 7 settembre scatta alle ore 18:00 (di casa nostra): ci avviciniamo sempre più alla conclusione del torneo dello Slam che si sta giocando a Flushing Meadows, e oggi avremo la prima incursione nel tabellone dei quarti di finale. In campo ovviamente uomini e donne: sia per Atp che Wta si tratta della metà bassa del main draw. Le sorprese non sono mancate: per la prima volta nella loro carriera i due teenager Carlos Alcaraz e Leylah Annie Fernandez sono ai quarti di uno Slam, e cercheranno altra gloria pur se gli impegni sono complessi (lo spagnolo se la vede con Félix Auger-Aliassime, la canadese con Aryna Sabalenka).

DIRETTA US OPEN 2021/ Streaming video tv: Berrettini vola ai quarti!

Prima volta anche per il venticinquenne olandese Botic Van De Zandschulp, che dopo aver eliminato Casper Ruud al secondo turno ha battuto anche Diego Schwartzman: straordinaria corsa per lui nella diretta degli Us Open 2021, oggi però l’avversario è il numero 2 del seeding Daniil Medvedev, che su questi campi sembra davvero avere qualcosa in più. Tra poco scopriremo come andranno questi match, intanto approfondiamo i temi principali che sono legati agli Us Open 2021 e a questa giornata di grande tennis a New York.

Diretta Us Open 2021/ Medvedev Evans streaming tv: al via i primi incontri!

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2021 è su Eurosport, come ormai abbiamo imparato: il canale è dunque visibile sia sul digitale terrestre che sulla televisione satellitare (qui ovviamente bisognerà essere abbonati al servizio), la trasmissione inizierà intorno alle ore 17:45 e, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, sarà comunque possibile assistere ai match del torneo dello Slam anche in diretta streaming video.

In questo caso, come noto, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce il programma degli Us Open 2021 così come tanti altri contenuti di sport. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è all’indirizzo www.usopen.org: qui vi troverete le informazioni utili sui giocatori e le partite, i contenuti multimediali (interviste, highlights e altro ancora) e i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA US OPEN 2021/ Sinner Monfils (3-2, 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4): Jannik agli ottavi!

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nei quarti degli Us Open 2021 ci sono dunque tre prime volte, e poi alcune conferme non indifferenti: ovviamente quella di Daniil Medvedev, a questo punto grande favorito per arrivare in finale, ma anche quella di Auger-Aliassime che i quarti li aveva giocati a Wimbledon (eliminato da Matteo Berrettini) e ha dimostrato di poter replicare subito questo risultato, su un’altra superficie. Ancora, per Aryna Sabalenka è un esordio a New York nella Top 8 ma la bielorussa aveva raggiunto la semifinale a Londra; e poi ovviamente Barbora Krejcikova, che a giugno abbiamo visto vincere il Roland Garros e che adesso è nei quarti degli Us Open 2021.

La ceca sfiderà oggi Elina Svitolina, testa di serie numero 5 del tabellone: l’ucraina ha fatto fuori Simona Halep con un match senza sbavature, ed è nelle prime otto per la seconda volta qui (semifinale due anni fa), ma tra tutte le giocatrici rimaste nel tabellone degli Us Open 2021 è quella con la pressione maggiore, perché parecchie volte è andata vicina alla vittoria di uno Slam – e in molte di queste occasioni era favorita, o tra le favorite – ma non ha mai giocato nemmeno una finale. Sarà finalmente questa la volta buona per il bronzo olimpico in carica?



© RIPRODUZIONE RISERVATA