Diretta Us Open 2022/ Berrettini Davidovich streaming video tv, ottavi a New York

DIRETTA US OPEN 2022: BERRETTINI!

La diretta degli Us Open 2022 ci proporrà l’inizio degli ottavi di finale oggi, domenica 4 settembre, perché si entra sempre più nel vivo del torneo del Grande Slam a New York, sui campi di Flushing Meadows. La giornata prenderà il via come di consueto alle ore 17.00 secondo il fuso orario di casa nostra e vedrà Matteo Berrettini come protagonista principale, almeno in ottica italiana. Focus quindi in particolare sulla partita che ci interessa più vicino nelle prossime ore agli Us Open 2022, che sarà Berrettini Davidovich Fokina, per l’azzurro naturalmente ci sarà in palio l’accesso tra i primi otto dell’ultimo Slam stagionale del tennis, che sarebbe la conferma dell’ottimo feeling di Matteo Berrettini con gli Us Open.

Nel turno precedente, il tennista romano ha vinto una partita sempre affascinante contro Andy Murray in quattro set, adesso lo attende un avversario ovviamente sulla carta meno di grido rispetto al britannico ma che può comunque essere insidioso, come conferma per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina la posizione numero 39 nel ranking Atp. Matteo Berrettini è comunque favorito, anche perché a New York ha già raggiunto la semifinale nel 2019 e i quarti l’anno scorso e si trova quindi particolarmente bene a Flushing Meadows. Tra poco si gioca, dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta degli Us Open 2022 di cui adesso possiamo presentare gli altri match di questa giornata.

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti offre il servizio Player, inoltre fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2022 oggi naturalmente sarà per noi imperniata su Berrettini Davidovich Fokina, ma la presentazione degli ottavi di finale dello Slam di New York non possono ridursi a questo solo incontro. La partita in assoluto più interessante potrebbe essere quella tra il russo Daniil Medvedev e l’australiano Nick Kyrgios, perché da una parte abbiamo naturalmente il numero 1 del Mondo e detentore del titolo agli Us Open, dall’altra però ecco il finalista di Wimbledon, tennista dal grande talento ed imprevedibile per definizione, che nella giornata giusta può mettere in difficoltà chiunque.

Le altre due partite potrebbero essere a prima vista meno affascinanti: da non sottovalutare comunque il match tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il russo Karen Khachanov, che mette pur sempre di fronte due teste di serie del singolare maschile di questi Us Open 2022, mentre il match tra il norvegese Casper Ruud e il francese Corentin Moutet dovrebbe vedere nettamente favorito lo scandinavo, dall’alto del suo status di numero 5 del seeding contro un lucky loser in arrivo quindi – anche con un pizzico di fortuna – dalle qualificazioni.











