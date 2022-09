Diretta Us Open 2022/ Berrettini Ruud streaming video tv: quarti di finale! (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: C’È BERRETTINI RUUD!

Grande appuntamento con gli Us Open 2022: martedì 6 settembre si giocano infatti i primi match dei quarti di finale, sia maschili che femminili, e per noi italiani il focus sarà su Berrettini Ruud che, inaugurando il programma sull’Arthur Ashe (il campo centrale di Flushing Meadows), prenderà il via alle ore 18:00 di casa nostra. È qui che ci dobbiamo concentrare: la sessione del mattino prevede anche il quarto Wta tra Ons Jabeur e Ajla Tomljanovic, mentre dalla una della nostra mattina (le 19:00 di New York) si giocheranno Gauff Garcia e Kyrgios Khachanov, il che ci dice che uno tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov sarebbe l’avversario di Berrettini in semifinale.

DIRETTA US OPEN 2022/ Sinner Ivashka video streaming tv: partite al via, si gioca!

Per Matteo Berrettini, che nella Top 4 degli Us Open era già arrivato, è una grande occasione: in questa parte di tabellone non compare più il numero 1 e campione uscente Daniil Medvedev, certo però le insidie non mancano perché Kyrgios è il giocatore che ha battuto il russo e arriva dalla finale di Wimbledon (e lo conosciamo molto bene), mentre lo stesso Casper Ruud, tra l’altro in corsa per la vetta del ranking, contro il romano ha vinto la finale di Gstaad a luglio, anche se eravamo sulla terra e sulla distanza di tre set. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta degli Us Open 2022, sperando naturalmente che il nostro Berrettini sappia farsi valere…

Diretta Us Open 2022/ Berrettini Davidovich (3-2): l'azzurro vola ai quarti!

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

Diretta Us Open 2022/ Sinner Nakashima streaming video tv: si gioca a New York!

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Chiaramente la diretta degli Us Open 2022 per i match di oggi sarà quasi tutta concentrata sul nostro Matteo Berrettini: per il romano c’è come detto una grande occasione, ma a dire il vero lo è per tutti fin da quando è stata ufficializzata la notizia del forfait di Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone poi non c’è più Rafa Nadal, clamorosamente sconfitto da Frances Tiafoe: a questo punto la corsa verso il titolo di Flushing Meadows è più aperta che mai, e davvero ciascuno dei tennisti ancora presenti nel tabellone potrebbe sollevare il trofeo.

Tra questi naturalmente Berrettini: certamente Ruud, cresciutissimo negli ultimi anni, resta per l’azzurro un cliente davvero scomodo ma per il momento i risultati che Matteo ha centrato negli Slam sono migliori rispetto a quelli del norvegese, e questo – se ovviamente non rappresenta un netto favore rispetto al match di oggi – sicuramente ci dice che quando si tratta di giocare sulla distanza dei cinque set Berrettini ha qualcosa in più in termini di resistenza e aspetto mentale. Vedremo: tra poco per la diretta degli Us Open 2022 si torna a giocare, tra qualche ora potremmo festeggiare ancora una volta un italiano nella semifinale di un torneo dello Slam…











© RIPRODUZIONE RISERVATA