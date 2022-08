Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: comincia lo Slam a New York

DIRETTA US OPEN 2022: SI PARTE!

Finalmente ci siamo, oggi lunedì 29 agosto comincia la diretta degli Us Open 2022, il grande torneo di tennis di New York che è come sempre il quarto e ultimo appuntamento stagionale con il Grande Slam. L’anno scorso Novak Djokovic puntava a chiudere il poker dopo avere già vinto in Australia, a Parigi e Londra, ma fu sconfitto proprio in finale dal russo Daniil Medvedev. In campo femminile ci fu invece una finale completamente a sorpresa e giovanissima, che vide il successo della britannica Emma Raducanu sulla canadese Leylah Fernandez. Stavolta Djokovic sarà il grande assente, sempre a causa delle questioni legate al vaccino per il Covid, mentre Medvedev giocherà da “neutrale”, come gli altri tennisti russi.

In campo femminile sarà come ormai tradizione più difficile identificare una favorita d’obbligo, anche se l’attenzione sarà catturata da Serena Williams che è all’ultimo torneo della carriera, speriamo poi che gli Us Open 2022 soddisfino l’Italia, che si presenta con grandi ambizioni in particolare grazie a Matteo Berrettini e Jannik Sinner: come vedremo, sarà un torneo con tantissimi azzurri in campo. La fame di grande tennis dunque è tanta, di conseguenza la diretta Us Open 2022 sarà imperdibile fin da oggi, con l’appuntamento fissato alle ore 17.00 italiane per poi continuare fino a quando da noi sarà ormai notte inoltrata.

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022, naturalmente già a partire da oggi, sarà garantita da Eurosport tramite i suoi due canali televisivi riservati agli abbonati sulle piattaforme Sky e Dazn, con inizio alle ore 17.00 italiane e collegamenti dai campi principali per seguire le partite più interessanti. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video tramite Eurosport Player, mentre per chi non fosse abbonato ad Eurosport chiaramente restano come principali punti di riferimento il sito Internet e i profili social ufficiali degli Us Open.

DIRETTA US OPEN 2022: IL TABELLONE MASCHILE

Avvicinandoci alla diretta Us Open 2022, parliamo del tabellone maschile con uno sguardo particolare naturalmente ai tennisti azzurri. Si potrebbe ad esempio sognare un derby giovanissimo agli ottavi di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che sono entrambi dalla parte presidiata da Rafa Nadal, mentre nella metà del tabellone di Daniil Medvedev spicca per noi naturalmente Matteo Berrettini, che a New York ha splendidi ricordi. Sinner (testa di serie numero 11) debutterà contro il tedesco Altmaier, invece Musetti dovrà stare molto attento fin dal primo turno contro il belga Goffin. L’inizio per Berrettini sarà contro il cileno Jarry, che ha sostituito in tabellone il boliviano Dellien.

Quanto agli altri italiani, possiamo aggiungere che Lorenzo Sonego sarà dalla parte di Medvedev e Berrettini e debutterà contro l’australiano Thompson, mentre Fabio Fognini affronterà il russo Karatsev al primo turno con l’obiettivo di affrontare poi molto probabilmente Rafael Nadal, con i dolci ricordi del 2015, quando il ligure rimontò clamorosamente due set al maiorchino proprio a New York. Tornando ai due favoriti, il cammino di Medvedev sembra essere leggermente più complicato di quello di Nadal, ma lo scopriremo solo con il passare dei giorni nella diretta Us Open 2022…











