DIRETTA US OPEN 2023/ Djokovic Gojo video streaming tv: match al via! (oggi domenica 3 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta Us Open 2023 con le partite in programma oggi: nel precedente aggiornamento abbiamo parlato di Caroline Wozniacki, spendiamo qualche parola in più sulla tennista danese classe 1990, che in carriera è stata anche numero 1 del mondo, ha vinto gli Australian Open e le WTA Finals mentre agli Us Open ha raggiunto per due volte la finale, ma si era ritirata dopo gli Australian Open 2020. Tre anni e mezzo più tardi, ha fatto quindi notizia il suo ritorno al tennis professionistico, per di più con risultati molto buoni.

Non era infatti per nulla scontato vedere Caroline Wozniacki raggiungere gli ottavi di finale di questi Us Open, primo Slam disputato dopo il lunghissimo periodo di assenza. Finora spicca la vittoria nel secondo turno contro un’altra grande veterana del circuito WTA, cioè la ceca Petra Kvitova, vedremo come andrà oggi la super sfida contro Coco Gauff, sfida anche generazionale dal momento che la statunitense ha ben 14 anni in meno. Adesso però diamo la parola ai campi, perché comincia la domenica in compagnia della diretta degli Us Open 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 è affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

US OPEN 2023: INIZIANO GLI OTTAVI!

La diretta Us Open 2023 oggi domenica 3 settembre ci terrà compagnia ancora una volta con inizio dei match alle ore 17.00 italiane, le 11.00 locali: si entra sempre più nel vivo perché cominceranno le partite per gli ottavi di finale del torneo del Grande Slam a New York, ma rispetto a ieri sarà un appuntamento purtroppo privo di tennisti azzurri da seguire sui campi di Flushing Meadows. Infatti, sia in campo maschile sia nel torneo femminile sono in programma oggi le metà dei tabelloni che hanno vissuto per l’Italia immediatamente un “lunedì nero”, per cui la nostra attenzione si concentra sui big stranieri.

La diretta Us Open 2023 di conseguenza oggi potrebbe mettere in copertina Novak Djokovic, che è già certo di tornare al numero 1 del mondo nel ranking ATP alla fine del torneo ma naturalmente vuole riconquistare anche il trono di New York. Infatti Djokovic ha vinto “solo” (si fa per dire) per tre volte gli Us Open, la sfida è già lanciata per il trono che l’anno scorso andò allo spagnolo Carlos Alcaraz. Per il momento si pensa al quarto turno, che proporrà un derby slavo contro il croato Borna Gojo, bravissimo a raggiungere gli ottavi degli Us Open 2023 arrivando dalle qualificazioni, ma con un compito che ora appare proibitivo.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Us Open 2023 oggi dunque non vedrà italiani in gara, continuiamo allora l’analisi di quello che ci attenderà nelle prossime ore a Flushing Meadows. In campo maschile, sarà una giornata davvero molto americana, perché quattro tennisti su otto impegnati oggi saranno “a stelle e strisce”, compreso un derby che vedrà certamente nei panni del favorito Tommy Paul, testa di serie numero 14 del torneo, che dovrà affrontare il connazionale Ben Shelton, che però ha già fatto vittime illustri come Thiem e Karatsev.

Nella diretta Us Open 2023 saranno poi protagonisti anche Frances Tiafoe e Taylor Fritz, altri due tennisti statunitensi, tra l’altro entrambi teoricamente favoriti. Fritz, numero 9 del seeding, dovrà infatti giocare contro il qualificato svizzero Dominic Stricker, mentre Tiafoe è la testa di serie numero 10 del singolare maschile di questi Us Open 2023 e giocherà contro la wild-card australiana Rinky Hijikata. A parte Djokovic (oppure Gojo) sarà una metà del tabellone tutta americana nei quarti di finale? Oggi avremo la risposta…











