DIRETTA US OPEN 2023/ Gauff e Sabalenka volano alla finale femminile! (Wta oggi 8 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: GAUFF E SABALENKA IN FINALE!

Coco Gauff e Aryna Sabalenka saranno le due protagoniste della finale femminile della diretta Us Open 2023: questo è l’esito delle due semifinali giocate nella notte italiana. Nella prima, la statunitense Coco Gauff ha vinto per due set a zero con il punteggio di 6-4, 7-5 contro la ceca Karolina Muchova in circa due ore di gioco. Nel primo set Gauff era volata addirittura sul 5-1 grazie a due break al secondo e sesto game, ma poi Muchova aveva restituito il colpo con altrettanti break al settimo e nono game risalendo sul 4-5, qui però Gauff ha avuto la forza di reagire e con un contro-break sul servizio di Muchova ha chiuso i conti sul 6-4. Nel secondo set abbiamo avuto break e contro break all’ottavo e nono game, poi tutto si è deciso al dodicesimo, con Gauff avanti 6-5 e capace di strappare il servizio a Muchova per il 7-5 ma solo al quinto match point.

La seconda semifinale vedeva invece affrontarsi Aryna Sabalenka e Madison Keys e la tennista bielorussa ha vinto in rimonta per 0-6, 7-6 (1), 7-6 (10) una partita incredibile, durata oltre due ore e mezza, nella quale Sabalenka ha avuto il merito di rialzarsi da un primo set per lei disastroso. Nel secondo parziale ci sono stati ben due break per parte (sanguinoso il servizio perso da Keys sul 5-4) e così tutto si è deciso in un tie-break senza storia, dominato per 7-1 da Sabalenka. Il terzo set invece ha visto un break per parte e quindi di nuovo il tie-break ha stabilito la vincitrice. In questo caso si deve arrivare a 10 e Sabalenka si è imposta comunque senza eccessivi patemi per 10-5. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE SEMIFINALI FEMMINILI!

Oggi la diretta degli Us Open 2023 è in notturna: abbiamo infatti le due semifinali femminili che cominciano alle ore 19:00 di New York, di conseguenza in Italia sarà già la una della mattina di venerdì 8 settembre. L’appuntamento è sull’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale di Flushing Meadows; i due match in programma sono Gauff Muchova e Keys Sabalenka. Gli Stati Uniti sognano una finale tutta a stella e strisce, come era stato sei anni fa; curiosamente, e forse incredibilmente visto il suo percorso, Madison Keys potrebbe giocarle entrambe ma il suo compito è particolarmente ostico quest’oggi.

La tennista dell’Illinois infatti deve fare i conti con Aryna Sabalenka che, come già detto, da lunedì sarà la nuova numero 1 del ranking mondiale: la bielorussa, già vincitrice degli Australian Open, punta la doppietta stagionale negli Slam e nei quarti ha demolito Qinwen Zheng. L’altra Usa nella diretta degli Us Open 2023 è Coco Gauff, che a 19 anni sembra davvero arrivata a un livello in cui possa incamerare Major in maniera costante: per lei l’avversaria è Karolina Muchova, una riedizione della finale di Cincinnati che era stata vinta dalla giovane di Delray Beach. Staremo dunque a vedere cosa succederà nella diretta degli Us Open 2023, non vediamo l’ora che si giochi…

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 è in chiaro: quest’anno infatti la messa in onda dei match dello Slam è stata affidata a SuperTennis, la web-tv federale che è disponibile al numero 64 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete seguire il torneo dello Slam anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di SuperTenniX; ricordiamo poi che questo canale fa anche parte del pacchetto della televisione satellitare, dunque gli abbonati Sky potranno assistere alle immagini da Flushing Meadows al numero 212 del loro decoder.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo quindi per vivere le due semifinali femminili nella diretta degli Us Open 2023. Per una volta, le quattro giocatrici rimaste in corsa hanno già disputato una finale Slam: la Sabalenka, semifinalista in ogni singolo Major (terza volta consecutiva a Flushing Meadows), è l’unica ad averla vinta però. La bielorussa è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e la vetta del ranking Wta è il giusto riconoscimento per una giocatrice che oggi fa da punto di riferimento nel tennis femminile, insieme a quella Iga Swiatek che a dire il vero è leggermente calata negli ultimi tempi, cosa che ci può stare ed è anche inevitabile.

Della Keys abbiamo detto: dopo tutti i problemi fisici che ha avuto, ritrovarla in semifinale agli Us Open 2023 fa certamente piacere anche se la carriera non è forse andata esattamente come qualche tempo fa si poteva intendere. Coco Gauff e Karolina Muchova sono invece, in quest’ordine, le ultime due finaliste al Roland Garros: entrambe si sono dovute piegare alla superiorità della Swiatek sulla terra, oggi una delle due volerà in finale agli Us Open 2023 e proverà a vincere quello che appunto sarebbe il primo Slam in carriera. Non ci resta che aspettare che qui a New York si giochi, poi scopriremo quale sarà la finale femminile degli Us Open 2023.











