DIRETTA US OPEN 2024: MUCHOVA IN SEMIFINALE

Karolina Muchova è la prima giocatrice qualificata alle semifinali degli Us Open 2024, ovviamente nella parte alta del tabellone: la ceca, già finalista un anno fa al Roland Garros, si è liberata senza troppi problemi di Beatriz Haddad Maia, frenando la corsa della brasiliana con un perentorio 6-1 6-4. La Haddad Maia aveva la grande occasione di tornare in semifinale e giocarsi la rivincita eventuale con Iga Swiatek: parliamo sempre di quegli Open di Francia in cui la numero 1 aveva battuto la brasiliana e poi in finale aveva fatto fuori la Muchova, vincendo così il terzo Roland Garros consecutivo e il quarto in cinque anni.

Ora invece la replica con tanto di rivincita potrà averla la ceca, ma prima toccherà appunto alla Swiatek che nella notte giocherà contro Jessica Pegula per tornare in semifinale agli Us Open, già vinti due anni fa; intanto la diretta Us Open 2024 prosegue con il quarto di finale maschile tra Jack Draper e Alex De Minaur, importante perché il vincitore sarebbe l’avversario di Jannik Sinner che, nell’inoltrata notte italiana, si troverà nuovamente di fronte Daniil Medvedev che lo ha battuto a Wimbledon, sempre nei quarti, spezzando una serie di cinque vittorie consecutive da parte dell’altoatesino, dopo aver vinto a sua volta i primi sei incroci. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv degli Us Open 2024 sappiamo ormai bene che l’appuntamento è sulla televisione satellitare che ha acquisito i diritti per trasmettere l’evento e lo fa soprattutto su Sky Sport Tennis, il canale “centrale” nella programmazione dell’emittente, con incursioni anche su Sky Sport Uno e, laddove ci sia una contemporaneità con altri match, Sky Sport Arena. I numeri sono comunque il 203, 201 e 204 del decoder, rispettivamente, mentre in assenza di un televisore la diretta Us Open 2024 sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili.

US OPEN 2024: SI COMINCIA!

Ci siamo davvero, stiamo per vivere le grandi emozioni della diretta Us Open 2024. Possiamo già dire che il quarto di finale tra Jack Draper e Alex De Minaur sulla carta non avrebbe dovuto avere luogo: nella parte alta del tabellone Atp avremmo dovuto avere un incrocio tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz, ma entrambi sono stati eliminati al secondo turno. Se la sconfitta del polacco contro Jordan Thompson ha fatto meno clamore, incredibile è stata quella di Alcaraz demolito da Botic Van De Zandschulp, pagando presumibilmente anche le fatiche delle Olimpiadi (dove ha vinto l’argento) e la rapida transizione da terra a cemento, mostrandoci come anche il giovane spagnolo sia umano.

Il punto è che poi né Thompson né Van De Zandschulp hanno saputo “convertire” queste belle vittorie: l’olandese non ha raggiunto nemmeno gli ottavi perdendo subito, e senza appelli, proprio contro Draper mentre l’australiano ha eliminato il nostro Matteo Arnaldi ma poi si è fermato di fronte al connazionale De Minaur. Dunque, adesso a godersi i quarti di finale dello Slam sono questi giocatori che proveranno a centrare il migliore risultato della carriera, noi possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia l’Arthur Ashe perché Haddad Maia Muchova, il primo match del giorno ricordando che nel tabellone Wta Emma Navarro e Aryna Sabalenka sono già in semifinale, prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

US OPEN 2024: SINNER E LA NUMERO 1!

Con la diretta Us Open 2024 viviamo oggi, mercoledì 4 settembre, un’altra giornata dedicata ai quarti di finale: siamo nelle due metà alte dei tabelloni e questo significa che torna in campo Jannik Sinner, impegnato nella sfida infinita contro Daniil Medvedev, ma qui ci concentreremo soprattutto sugli altri match di giornata e in particolar modo bisogna dire che l’altra sfida Atp è Draper De Minaur. Intanto diciamo pure che la sessione inizierà alle ore 18:00 di casa nostra, e si giocherà solo sul campo centrale; tra Jack Draper e Alex De Minaur ci sono tre incroci tutti vinti dall’australiano (quest’anno la semifinale di Acapulco) che del resto parte favorito anche oggi, e non potrebbe essere altrimenti.

Nel 2024 De Minaur ha già giocato i quarti di Roland Garros e Wimbledon, e ora li raggiunge per la terza volta consecutiva in uno Slam: agli Us Open ci era stato quattro anni fa, aveva 21 anni ed era stato demolito da Dominic Thiem che si era poi laureato campione. Più maturo e tornato sui livelli di un tempo, il “Demone” oggi ha una grande occasione ma deve stare attento all’entusiasmo di Draper, britannico che è migliorato in modo esponenziale e, baciato dal talento, potrebbe realmente essere alla vigilia della definitiva esplosione. Lo scopriremo resto con la diretta Us Open 2024…

DIRETTA US OPEN 2024: LE SFIDE DI OGGI

Nella diretta Us Open 2024 ovviamente bisogna parlare anche delle due sfide femminili: torna a giocare Iga Swiatek, la numero 1 che ancora una volta si trova ai quarti di uno Slam, per la polacca già campionessa qui due anni fa il torneo iniziato in salita si è poi dipanato nel solito dominio, oggi però attenzione perché la racchetta viene incrociata contro Jessica Pegula, giocatrice che magari non avrà il suo talento ma è solidissima e per lo più gioca in casa, con tutto il pubblico dell’Arthur Ashe che spingerà per vedere una propria beniamina in finale. Questo rende il match della Swiatek più complesso e aperto a sorprese, ma naturalmente la numero 1 parte favorita.

Nell’altra partita invece il pronostico è più complesso: Beatriz Haddad Maia l’anno scorso aveva perso la possibilità di giocare contro Karolina Muchova la finale del Roland Garros, perdendo nel turno precedente proprio contro la Swiatek, dunque davvero interessante questo incrocio contro la ceca che purtroppo ha eliminato la nostra Jasmine Paolini e, bisogna dirlo, rappresenta una di quelle giocatrici che quando trovano le settimane giuste sono quasi imbattibili. Lei stessa a Parigi nel 2023, la connazionale Barbora Krejcikova all’ultimo Wimbledon: a livello generale forse la Haddad Maia ha ancora qualcosa in più ma la Muchova può mettere esperienza e “momento”, sarà comunque una bella sfida nella diretta Us Open 2024.