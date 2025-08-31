Diretta Us Open 2025, Alcaraz Rinderknech streaming video tv: orario e risultato dei match per gli ottavi di finale, oggi domenica 31 agosto.

DIRETTA US OPEN 2025: VIA ALLE PARTITE!

Mentre prende il via la domenica in compagnia della diretta Us Open 2025, possiamo spendere ancora qualche parola sulle partite in programma oggi. Abbiamo ad esempio citato solo in breve Taylor Fritz, che però l’anno scorso fu finalista a New York e successivamente anche alle Finals: in entrambi i casi fu costretto a inchinarsi al nostro Jannik Sinner, ma certamente fu il secondo miglior tennista dell’ultima parte dell’anno.

Considerando che quest’anno ha raggiunto anche la semifinale di Wimbledon, certamente stiamo parlando di uno dei giocatori più forti del circuito e la grande speranza dei padroni di casa statunitensi, che non vincono gli Us Open addirittura dal trionfo di Andy Roddick nel 2003, ormai 22 anni fa. Un digiuno clamoroso, se si pensa che tennisti americani hanno vinto lo Slam di casa per ben 85 volte nelle prime 123 edizioni e invece adesso sono a digiuno da oltre 20 anni. Il compito sarà molto difficile, ma sicuramente Taylor Fritz sarà uno dei nomi da seguire con la maggiore attenzione nella diretta Us Open 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE GLI US OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Us Open 2025 in tv ricordiamo che pure oggi Sky Sport riserverà fino a sette canali per i propri abbonati, inoltre alcuni match saranno visibili anche in chiaro su SuperTennis e la diretta streaming video sarà di conseguenza offerta, oltre che da Sky Go e NOW TV, pure da SuperTenniX.

US OPEN 2025: UNA DOMENICA SENZA ITALIANI!

Dopo le grandi emozioni di ieri, dovremo accontentarci di una domenica senza italiani in campo oggi, 31 agosto, per la diretta Us Open 2025. Con l’inizio delle partite sempre fissato per le ore 17.00 italiane, siamo comunque al via degli ottavi di finale dello Slam di New York, motivo per il quale certamente gli spunti non mancheranno.

Parliamo subito di Carlos Alcaraz, che ovviamente è sempre sotto i riflettori, in particolare in questo momento nel quale è vivissima la battaglia con Jannik Sinner per la posizione numero 1 nel ranking mondiale: lo spagnolo finora non ha lasciato nemmeno un set per strada, come sanno molto bene anche i due italiani Mattia Bellucci e Luciano Darderi, adesso lo sfidante sarà il francese Arthur Rinderknech.

Sarà un’altra partita nella quale tutti i favori del pronostico saranno per Alcaraz nella diretta Us Open 2025: Rinderknech arriva dalla vittoria nel derby francese con Bonzi e ha già eliminato curiosamente ben due spagnoli sul suo cammino, ma Alcaraz evidentemente è di ben altro livello rispetto a Carballés Baena e Davidovich Fokina.

Abbiamo quindi già identificato quella che potrebbe essere la partita di cartello, ma naturalmente ci saranno tanti altri nomi in evidenza nel programma odierno della diretta Us Open 2025: ad esempio Novak Djokovic, oppure la numero 1 del mondo femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka. Insomma, anche senza italiani non sarà una domenica banale…

DIRETTA US OPEN 2025: ALTRE PARTITE DA SEGUIRE OGGI

Detto di Alcaraz Rinderknech. la diretta Us Open 2025 oggi ci proporrà anche l’ottavo di finale di Novak Djokovic, che se la dovrà vedere con il tedesco Jan-Lennard Struff. Per il serbo il sogno è sempre quello di conquistare lo Slam numero 25 della propria leggendaria carriera, ma un piccolo record è già arrivato con la qualificazione agli ottavi, perché Nole è il più anziano dal 1991 a raggiungere il quarto turno di New York – allora ci era riuscito un’altra leggenda del tennis, cioè Jimmy Connors, cinque volte vincitore degli Us Open.

Detto che l’altro big di questa parte del tabellone è Taylor Fritz, che se la vedrà con il ceco Tomáš Macháč, in campo femminile la diretta Us Open 2025 oggi non vedrà purtroppo in azione Jasmine Paolini, che dopo la splendida finale di Cincinnati purtroppo non è andata oltre il terzo turno, inchinandosi alla ceca Markéta Vondroušová, che oggi darà vita a un match intrigante con la kazaka Elena Rybakina. Sarà invece nettamente favorita Aryna Sabalenka, perché la bielorussa dovrà affrontare la spagnola Cristina Bucșa, giunta a sorpresa fin qui.