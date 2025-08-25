Diretta Us Open 2025: orario e risultato dei match che si giocano lunedì 25 agosto, ancora in regime di primo turno.

DIRETTA US OPEN 2025: UN INTERESSANTE DERBY!

La seconda giornata per la diretta Us Open 2025 è davanti ai nostri occhi: lunedì 25 agosto si comincia a giocare ancora alle ore 17:00 di casa nostra, siamo sempre in regime di primo turno perché ormai quasi tutti gli Slam (l’eccezione è Wimbledon) partono la domenica dividendo appunto il primo turno in tre giorni.

Oggi dunque l’highlight, almeno per quanto riguarda i tennisti di casa nostra, è il derby: Flavio Cobolli incrocia la racchetta con Francesco Passaro che è riuscito a superare le qualificazioni, naturalmente il romano parte favorito anche se deve riprendersi da una campagna estiva che non è stata troppo brillante.

Cobolli comunque nel 2025 ha già vinto due titoli (i primi in carriera) tra cui il 500 di Amburgo, a Flushing Meadows cerca un ulteriore salto di qualità ma vedremo cosa saprà fare Passaro, che certamente ha poco da perdere. Per Mattia Bellucci una bella occasione per migliorarsi ulteriormente nella sfida al cinese Juncheng Shang.

Infine per la diretta Us Open 2025 ecco l’incrocio tra Elisabetta Cocciaretto e Yulia Putintseva: l’anconetana ha le armi per superare il primo turno dello Slam ma non sarà semplice contro la kazaka che può dare molto fastidio soprattutto se in giornata, scopriremo presto cosa succederà sui campi di New York.

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Us Open 2025 in tv l’appuntamento è su Sky Sport Tennis e gli altri canali del satellite, così come su Eurosport; dunque diretta streaming video disponibile tramite Sky Go, Now Tv e Discovery Plus.

DIRETTA US OPEN 2025: ANCORA ALLE PRIME BATTUTE

Siamo dunque vicini a un’altra giornata per la diretta Us Open 2025, come sempre bisogna osservare il programma del campo centrale e la sessione notturna viene inaugurata da Carlos Alcaraz, già vincitore di questo Slam e che si presenta qui avendo vinto anche il Masters 1000 di Cincinnati, per lo spagnolo è concretamente aperta la caccia al numero 1 Atp di Jannik Sinner (che vedremo all’opera domani) ma attenzione all’esordio, perché il gigante statunitense Reilly Opelka potrebbe dare filo da torcere se sarà efficace al servizio, da non sottovalutare questo incrocio per Alcaraz.

Suggestivo il ritorno agli Us Open della due volte vincitrice e ormai quarantacinquenne Venus Williams che sfida Karolina Muchova; tra i big occhio anche a Jack Draper che abbiamo visto in grande spolvero nel doppio misto (in coppia con Jessica Pegula ha raggiunto la semifinale) e che deve riscattare un Wimbledon in cui aveva grandi speranze ma è stato eliminato subito. Mirra Andreeva si testa sapendo di poter arrivare in fondo alla diretta Us Open 2025 ma uno degli osservati sarà Joao Fonseca, grande talento che però fatica ad emergere sul serio e già oggi rischia nel suo esordio contro l’esperto Miomir Kecmanovic.