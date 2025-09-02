Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che martedì 2 settembre inaugurano i quarti di finale dello Slam.

DIRETTA US OPEN 2025: SI COMINCIA!

La diretta Us Open 2025 sta finalmente per farci compagnia, avendo citato Novak Djokovic e il paragone con Jimmy Connors possiamo tornare volentieri su quella straordinaria corsa che Jimbo fece a New York nel 1991, compiendo 39 anni nel corso di un torneo che aveva già vinto cinque volte in carriera. Connors aveva messo in bacheca l’ultimo Slam nel 1983, proprio gli Us Open; erano passati otto anni, ed era opinione comune che non potesse più ripetersi. Infatti non era successo, ma il campionissimo aveva dato spettacolo: la strepitosa vittoria agli ottavi su Aaron Krickstein, in cinque set, era entrata immediatamente negli annali.

La corsa di Jimbo era poi proseguita contro Paul Haarhuis, e il ko in semifinale era sembrato un passaggio di consegne: infatti Connors era caduto per 6-3 6-3 6-2 contro Jim Courier, connazionale e all’epoca ventunenne. Lo straordinario mancino, che per essere presente a Flushing Meadows aveva goduto di una wild card, avrebbe giocato tecnicamente altri cinque anni senza però riuscire a ripetere le sue imprese; ora tocca a Djokovic che allo stesso modo vuole la semifinale dello Slam, vedremo se Taylor Fritz sarà invece l’avversario che lo batterà e dunque possiamo immediatamente lasciare la parola ai campi, per la diretta Us Open 2025 si può giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2025 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I MATCH

La diretta Us Open 2025 come sempre viene proposta agli abbonati della tv satellitare, anche la diretta streaming video sarà in abbonamento tramite Sky Go e Now Tv.

US OPEN 2025: ECCO I QUARTI DELLO SLAM!

Una nuova giornata con la diretta Us Open 2025 è pronta a farci compagnia, e martedì 2 settembre sicuramente sarà un contesto molto importante visto che sono in programma i primi match per i quarti di finale, sia pure oggi siamo nella parte bassa del tabellone Atp e dunque senza italiani impegnati.

Tra le donne invece le nostre rappresentanti sono state tutte eliminate; questo comunque non significa che non ci sia modo di emozionarsi con la diretta Us Open 2025, anche perché avremo comunque la presenza di grandi giocatori e di quattro match, tra Atp e Wta, che potrebbero essere meno scontati del previsto.

In campo femminile per esempio c’è la numero 1 Aryna Sabalenka, le cui ultime corse negli Slam non hanno portato a titoli e che deve difendere il suo primato in classifica; la bielorussa rischia perché questo potrebbe essere un altro Slam di stampo ceco, Marketa Vondrousova dopo aver eliminato Jasmine Paolini sembra davvero in grande forma e infatti ha battuto anche Elena Rybakina.

Per non parlare poi di Barbora Krejcikova che per far fuori Taylor Townsend ha annullato la bellezza di otto match point, di cui tre consecutivi, mostrando straordinaria resilienza, e ora incrocia la racchetta con Jessica Pegula.

DIRETTA US OPEN 2025: DJOKOVIC E ALCARAZ SUGLI SCUDI

Abbiamo allora un intrigante appuntamento con la diretta Us Open 2025: si è detto delle donne, in campo maschile invece Carlos Alcaraz è chiaramente il nome di riferimento, a caccia dello Slam numero 6 e del secondo qui a Flushing Meadows, vinto tre anni fa con tanto di ascesa al numero 1 Atp. Lo spagnolo per il momento ha dato ottimi segnali, ma contro Jiri Lehecka potrebbe comunque essere un match tosto visto che il ceco è in forma, sappiamo delle sue qualità e, anche se contro uno come Alcaraz bisogna andare oltre i propri limiti, certamente la sfida si preannuncia intrigante e magari foriera di sorprese.

Novak Djokovic punta lo Slam numero 25 che lo consegnerebbe ancor più alla leggenda, intanto a 38 anni e tre mesi il serbo è diventato il più anziano partecipante ai quarti degli Us Open dai tempi di un certo Jimmy Connors, per il quale Nole ha speso grandi parole in conferenza stampa. Adesso però per lui il compito è parecchio complesso: l’avversario è Taylor Fritz, finalista lo scorso anno e maestro dei campi in cemento, anche se a volte troppo confusionario. Saprà Djokovic superare anche questo ostacolo e, nella diretta Us Open 2025, regalarsi una semifinale straordinaria (potenziale) contro Alcaraz? Vedremo…