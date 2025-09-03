Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che mercoledì 3 settembre completano i quarti di finale dello Slam.

DIRETTA US OPEN 2025: SI COMINCIA!

Abbiamo presentato l’imminente diretta Us Open 2025 e siamo in debito della statistica che riguarda Naomi Osaka. La giapponese ha vinto quattro Slam (due Australian Open e due Us Open) e ogni volta che ha raggiunto i quarti di finale nei Major ha sempre vinto. Di conseguenza abbiamo un dato di 12-0 in suo favore: quando la Osaka non è riuscita a sollevare il titolo si è sempre fermata prima dei quarti, segno inequivocabile di come, almeno ai tempi, fosse in grado di alzare il proprio livello di gioco quando il momento lo richiedeva. C’è questo; poi, naturalmente, c’è altro anche se qui si potrebbero aprire altre riflessioni.

Naomi Osaka il suo quarto Slam lo ha vinto nel gennaio 2021, quando aveva 23 anni e tre mesi; a quell’età Iga Swiatek, la più vincente per numeri nella Wta attuale, ne aveva cinque. Cosa ci dice questo? Che senza i problemi di depressione (e altro) che ha accusato, forse la giapponese sarebbe già oggi vicina alla doppia cifra di Slam, anche se nel tennis femminile sappiamo bene che le cose possono cambiare in fretta; certamente noi siamo contentissimi di rivederla con il sorriso e devastante in campo, come ci aveva abituato, perché quando è in forma e serena mentalmente è probabilmente ancora la più forte di tutte. Lo dimostrerà anche oggi? Parola ai campi: la diretta Us Open 2025 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Us Open 2025 saremo come sempre su Sky Sport per la tv, mentre di conseguenza la diretta streaming video sarà affidata, sempre in abbonamento, a Sky Go e Now Tv.

US OPEN 2025: SI COMPLETANO I QUARTI!

Con la diretta Us Open 2025 si apre un altro grande appuntamento per quanto riguarda questo Slam che a New York sta arrivando alla sua conclusione: mercoledì 3 settembre si completano i quarti di finale, nella giornata l’highlight è il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ma in questo spazio affrontiamo gli altri match.

Naturalmente bisogna cominciare da quello che fornirà l’avversario dell’italiano vincente in semifinale: Félix Auger-Aliassime, dopo aver eliminato Alexander Zverev, ha dimostrato di poter essere su livelli simili a quelli che gli avevano consentito di raggiungere la semifinale qui, quattro anni fa.

La vittoria su Andrey Rublev è stata netta, anche al di là della solita incostanza del russo; adesso il canadese incrocia la racchetta con Alex De Minaur, per la seconda volta consecutiva ai quarti degli Us Open e in generale a questo livello di un Major nella quinta occasione.

Quattro di queste sono arrivate nell’ultimo anno e mezzo, ma attenzione: il problema dell’australiano è che non è mai andato oltre. C’è sempre una prima volta e contro Auger-Aliassime potrebbe essere la volta buona, ce lo dirà tra poco la diretta Us Open 2025 in una sfida che nel tabellone Atp è tutta da gustare.

DIRETTA US OPEN 2025: MATCH TUTTI DA SEGUIRE!

Da vivere anche le partite dei quarti femminili, nella parte bassa del tabellone per la diretta Us Open 2025: sicuramente l’highlight è Anisimova Swiatek, che a due mesi di distanza rappresenta il rematch dell’ultima finale di Wimbledon. Allora Amanda Anisimova, vinta anche dall’emozione, aveva offerto ben poca resistenza; oggi le cose potrebbero essere diverse visto anche il pubblico a favore, ma Iga Swiatek a New York ha già sollevato il trofeo e punta addirittura il settimo Slam in carriera (a 24 anni), è favorita ma nei turni precedenti non sempre è stata perfetta sul piano di concentrazione e livello di gioco.

Nell’altro match, attenzione: Karolina Muchova dimostra che quando le tenniste della Repubblica Ceca arrivano in fondo diventano una serissima minaccia, sta giocando alla grande e in semifinale Slam è stata più volte, raggiungendo anche la finale al Roland Garros. Naomi Osaka però aspettava da tempo questo momento: la giapponese finalmente, dopo i problemi di salute mentale e la maternità, si ripresenta ai quarti degli Us Open 2025 con una vittoria netta nei confronti di Coco Gauff, vincitrice qui due anni fa. In più, lo vedremo tra poco, c’è una statistica impressionante a favore della Osaka ma, come detto, attenzione alle ceche…