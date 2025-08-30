Diretta Musetti Cobolli Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che oggi sabato 30 agosto andranno a completare il terzo turno.

DIRETTA MUSETTI COBOLLI US OPEN 2025: BEL DERBY ITALIANO NEL TERZO TURNO!

Continua il terzo turno agli Us Open 2025 e oggi, sabato 30 agosto, in ottica italiana spicca certamente il derby azzurro con la diretta Musetti Cobolli, che prenderà il via già alle ore 17.00 italiane e avrà un sapore speciale ad un livello già abbastanza elevato dello Slam di New York, senza contare che naturalmente per il vincitore sarà garantito un posto negli ottavi e quindi nella seconda settimana del torneo.

In verità oggi, scenderà in campo anche Jannik Sinner, alla cui partita contro il canadese Denis Shapovalov dedicheremo però un apprendimento a parte, quindi qui ci concentriamo in particolare sulla bella sfida tutta italiana fra coloro che d’altronde sono attualmente il secondo e il terzo nostro miglior giocatore nella classifica mondiale Atp.

Per Lorenzo Musetti finora il 2025 è stato un anno piuttosto particolare: in primavera una eccellente stagione sulla terra rossa, con la finale di Montecarlo e la semifinale del Roland Roland Garros come risultati di spicco, poi però sono arrivate settimane molto complicate, con le eliminazioni al debutto sia a Wimbledon sia a Cincinnati come punti più bassi.

Flavio Cobolli invece ha ottenuto la soddisfazione finora più grande della sua carriera proprio a Wimbledon, dove ha raggiunto i quarti di finale facendo così un balzo anche in classifica, nella quale per la prima volta il nostro giocatore è entrato nella top 20. Sfida davvero molto interessante fra due coetanei, è davvero facile capire perché per noi la diretta Musetti Cobolli illuminerà oggi gli Us Open 2025…

COME SEGUIRE MUSETTI COBOLLI, DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Eccellente copertura per la diretta Musetti Cobolli in tv, che sarà compresa ovviamente negli Us Open 2025: Sky Sport riserverà fino a sette canali per i propri abbonati, alcuni match saranno visibili anche in chiaro su SuperTennis e la diretta streaming video sarà di conseguenza offerta da Sky Go e NOW TV, ma anche SuperTenniX.

DIRETTA MUSETTI COBOLLI US OPEN 2025: COME SI ARRIVA AL DERBY ITALIANO?

Ci sembra giusto continuare a parlare della diretta Musetti Cobolli per gli Us Open 2025 di oggi, infatti il secondo turno ci ha finalmente riconsegnato un Lorenzo Musetti all’altezza della sua fama, davvero splendido in occasione della perentoria vittoria in tre rapidi set per 6-4, 6-0, 6-2 contro il belga David Goffin. Non crediamo di esagerare affermando che era ormai dal Roland Garros che non si vedeva così in spolvero il nostro bronzo olimpico, naturalmente serviranno altre conferme ma si può dire che cominciamo a rivedere sprazzi del miglior Musetti…

Un derby crea sempre una situazione molto particolare: è comprensibile infatti che Flavio Cobolli voglia invece interrompere questo tentativo di rinascita da parte del connazionale e coetaneo, perché approdare alla seconda settimana anche degli Us Open sarebbe la consacrazione per la testa di serie numero 24 del seeding. Certamente Cobolli sarà molto più stanco, perché ha già giocato dieci set in due partite e contro Jenson Brooksby si è imposto al super tie-break del quinto set per formare il derby, ma chissà cosa potrà succedere in questa bella sfida azzurra per la diretta Us Open 2025…