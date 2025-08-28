Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match del secondo turno, con gli impegni di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

DIRETTA US OPEN 2025: COMINCIANO I MATCH!

Prende il via la diretta Us Open 2025, la storia del giorno è quella legata a Renata Zarazua che abbiamo già citato, perché la messicana che non ha mai vinto un titolo Wta, e che non è ancora riuscita a entrare nelle prime 50 del ranking (oggi è numero 82) si è tolta una straordinaria soddisfazione eliminando al primo turno Madison Keys, che tra l’altro è la campionessa in carica agli Australian Open. Proprio a Melbourne bisogna tornare per trovare l’ultima volta in cui una tennista messicana ha eliminato una Top Ten in uno Slam: in quel caso si trattava di Angelica Gavaldon, che aveva battuto la numero 3 del seeding Jana Novotna.

Già due volte finalista Slam, la ceca aveva perso il secondo set addirittura per 0-6; la Gavaldon aveva poi perso ai quarti contro Marianne Werdel-Witmeyer per 6-1 6-2, ed era stata una delusione perché si trattava di un match abbordabile. Esattamente 30 anni dopo ecco la Zarazua, che l’impresa l’ha centrata al primo turno e dunque per arrivare al quinto dovrà ancora pedalare, e non è detto che ci riesca; intanto però è giusto celebrare la sua grande vittoria, oggi torna in campo a Flushing Meadows e allora parola ai campi perché ci siamo, per la diretta Us Open 2025 si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE GLI US OPEN 2025

US OPEN 2025: MUSETTI E COBOLLI!

Nella diretta Us Open 2025 di giovedì 28 agosto 2025 abbiamo in campo tre italiani, che sono quelli rimasti in corsa nella parte alta del tabellone: trattiamo a parte Jannik Sinner, mentre va riferito che purtroppo Matteo Arnaldi, avanti 2-0 contro Francisco Cerundolo, è stato rimontato e battuto dall’argentino.

Ko anche per Lorenzo Sonego contro Tristan Schoolkate, e altra delusione per il piemontese; oggi però – si parte sempre alle ore 17:00 italiane – torna in campo Lorenzo Musetti, che invece dopo aver perso il primo set è stato bravo a battere in rimonta Giovanni Mpetshi Perricard, e adesso se la deve vedere con David Goffin.

Un bel match contro il veterano belga, che ha fatto ottime cose in carriera senza però trovare il guizzo del campione; a Musetti forse serviva anche la sveglia del set di apertura perso, per trovare la concentrazione giusta nel corso dello Slam.

Vedremo poi Flavio Cobolli, reduce dal derby contro Francesco Passaro: messo a dura prova da cinque set di grande intensità, il romano deve essere bravo a resettare tutto perché Jenson Brooksby può dargli fastidio sui campi come quelli di Flushing Meadows; la diretta Us Open 2025 si avvicina, dunque ora andiamo a presentare altri match di questo giovedì valido per il secondo turno.

DIRETTA US OPEN 2025: I BIG IN CAMPO

Nella diretta Us Open 2025 per oggi abbiamo tanti appuntamenti interessanti: continuiamo a citare Jack Draper come giocatore da tenere d’occhio, il britannico sembra particolarmente in forma (per quanto abbiamo potuto osservare nel primo turno) ma Zizou Bergs può essere un rivale ostico, lo stesso possiamo sicuramente dire di Nuno Borges anche se Tommy Paul in questo caso parte nettamente favorito, non lo stesso si può dire di Denis Shapovalov, sempre molto incostante, contro Valentin Royer nel match che incrocia il terzo turno di Sinner, e che dunque bisognerà osservare con attenzione.

Per Alexander Zverev, sempre a caccia del primo Slam in carriera, l’appuntamento nel secondo turno è quello contro il britannico Jacob Fearnley, mentre Stefanos Tsitsipas lontano dai suoi picchi deve giocare contro Daniel Altmaier e ci sentiamo di dire che una sconfitta del greco non sarebbe troppo clamorosa. Nel tabellone femminile occhio a Coco Gauff che rischia parecchio nell’incrocio con Donna Vekic, poi la numero 2 Iga Swiatek – anche lei già campionessa qui – deve affrontare l’olandese Suzan Lamens in un match abbordabile, suggestione nella sfida tra Hailey Baptiste e Naomi Osaka e infine citiamo Renata Zarazua, la messicana che al primo turno ha fatto fuori Madison Keys.