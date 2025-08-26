Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che martedì 26 agosto si giocano per il primo turno dello Slam.

DIRETTA US OPEN 2025: TOCCA A MUSETTI!

Nella diretta Us Open 2025 per martedì 26 agosto siamo sempre al primo turno che, come dicevamo già nei precedenti appuntamenti, è spalmato su tre giorni; oggi tocca a quattro italiani tra cui Jannik Sinner, che fa il suo esordio contro Vit Kopriva e torna in campo dopo il ritiro dalla finale del Cincinnati Open.

Del numero 1 Atp parliamo a parte, attenzione perché subito alle ore 17:00 affronta il primo turno anche Lorenzo Musetti: il carrarese è un osservato speciale e non solo da noi italiani, perché in questa stagione ha raggiunto per la prima volta la Top Ten del ranking e ha disputato uno straordinario stint sulla terra.

Ecco: da quel periodo primaverile, culminato con la semifinale al Roland Garros, a dire il vero Musetti si è un po’ perso per strada e, tra erba (fuori al primo turno a Wimbledon) e cemento è calato parecchio.

Aggiungiamoci che a New York non ha mai superato il terzo turno e dunque il quadro è che nella diretta Us Open 2025, contro Giovanni Mpetshi Perricard che può essere avversario ostico, Musetti dovrà tirare fuori il meglio di sé per provare anche solo a vincere il primo match, detto che se dovesse ritrovare il suo tennis sarebbe nettamente favorito, e allora possiamo dare il pronostico a lui per la giornata odierna.

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Avremo la diretta Us Open 2025 sui canali tv di Sky Sport (a cominciare da Sky Sport Tennis) con una diretta streaming video affidata a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA US OPEN 2025: LE POSSIBILITÀ DEGLI ITALIANI

Altri due italiani scendono in campo nella diretta Us Open 2025, sempre per il primo turno. Anche Matteo Arnaldi ha le sue possibilità: per il sanremese l’impegno a Flushing Meadows è più complesso perché deve incrociare la racchetta con Francisco Cerundolo, argentino che forse ha nella terra la sua superficie migliore ma che in realtà è competitivo anche sul duro, sia pure leggermente in calo rispetto a un periodo nel quale aveva quasi dato il sentore di poter entrare nei primi 10 al mondo. Cerundolo è comunque numero 19 del seeding agli Us Open 2025; Arnaldi due anni fa era agli ottavi in questo Slam ma gli manca il grande risultato.

Abbiamo poi un Lorenzo Sonego tutto da verificare, tra l’altro impegnato su un campo periferico (il numero 12, e anche questo potrebbe influire): il piemontese era stato ottimo a Wimbledon ma sappiamo che sull’erba può dare parecchio, adesso è chiamato al salto di qualità definitivo e a 30 anni le occasioni potrebbero non essere più tantissime. L’esordio nella diretta Us Open 2025 è contro Tristan Schoolkate, visto agli Australian Open contro Sinner: giocatore che tra qualità ed esperienza ha sicuramente meno del nostro Sonego, ma attenzione a dare per scontato questo match che l’azzurro dovrà affrontare nel migliore dei modi, poi le risposte le forniranno come sempre i campi.