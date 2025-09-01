Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che lunedì 1 settembre si giocano per gli ottavi di finale.

DIRETTA US OPEN 2025: SI COMPLETANO GLI OTTAVI!

Si gioca ancora nella diretta Us Open 2025: siamo arrivati a lunedì 1 settembre e dunque lo Slam di New York entra nella seconda settimana, oggi a partire dalle ore 17:00 si completa il programma degli ottavi di finale.

Avremo Jannik Sinner che, dopo aver lasciato per strada il primo set, ritrova un avversario che lo ha battuto quest’anno, anche se in contesto diverso; avremo, e ne parliamo in queste righe, Lorenzo Musetti che nel corso degli Us Open 2025 ha carburato sempre più e ora agli ottavi si trova a sfidare Jaume Munar con la più che ampia possibilità di fare il colpo grosso e regalarsi i quarti a Flushing Meadows.

In campo naturalmente anche le donne, in particolar modo bisognerà prestare attenzione a Iga Swiatek, non al top della condizione ma comunque capace di grandi rimonte, e Naomi Osaka due volte vincitrice di questo Slam.

La giapponese peraltro sfida Coco Gauff in un match molto intrigante ed evocativo per il mondo del tennis Wta, vedremo cosa succederà nella diretta Us Open 2025 e come detto il primo punto all’ordine del giorno è quello di un Musetti sempre più in palla e a caccia del grande risultato anche a New York, per rilanciarsi dopo un periodo a dire il vero poco brillante.

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per la diretta Us Open 2025 i canali tv sono quelli della televisione satellitare; la diretta streaming video verrà invece garantita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA US OPEN 2025: MUSETTI SOGNA

Abbiamo dunque Musetti Munar negli ottavi di finale per la diretta Us Open 2025: un match che si è ripetuto tre volte a livello Atp, una quest’anno nei quarti di Hong Kong con vittoria del tennista spagnolo, che tra l’altro è avanti 2-1 nel bilancio anche se il carrarese ha vinto fin qui la sfida più importante, quella che due anni fa si era giocata nel secondo turno di Wimbledon (ci sono anche due partite a livello Challenger, ma che ovviamente risalgono a molto più tempo fa). Attenzione allo spagnolo: non ha avuto un tabellone impossibile, ma eliminare Gabriel Diallo e Zizou Bergs è comunque per lui un risultato di tutto rispetto.

Anche Musetti del resto, da testa di serie numero 7, non ha dovuto affrontare una spietata concorrenza; la vittoria nel derby contro Flavio Cobolli è però stata netta e ha sicuramente dato fiducia al carrarese per come è maturata, sia pure arrivata poi per il ritiro del connazionale. Attenzione perché Musetti, qualora dovesse battere Munar, si troverebbe a giocare contro un altro italiano che però sarebbe Sinner; l’asticella contro il numero 1 Atp si alzerebbe non poco ma procediamo per gradi, prima bisogna scoprire cosa succederà oggi in un altro appuntamento dedicato alla diretta Us Open 2025.