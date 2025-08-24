Diretta Us Open 2025, Paolini Aiava streaming video tv: via allo Slam di New York, iniziano le partite del primo turno (oggi domenica 24 agosto)

DIRETTA US OPEN 2025: COMINCIANO LE PARTITE!

Siamo finalmente al via della diretta Us Open 2025, ne approfittiamo per ricordare che l’anno scorso Jannik Sinner vinse per la prima volta il torneo di New York grazie alla netta vittoria in finale per 6-3, 6-4, 7-5 contro il padrone di casa Taylor Fritz, dopo essersi imposto nei quarti di finale contro Daniil Medvedev e in semifinale contro Jack Draper. Carlos Alcaraz invece era uscito clamorosamente contro Botic van de Zandschulp già al secondo turno, ma proprio per questo ora lo spagnolo potrebbe guadagnare tantissimi punti e minacciare il numero 1 di Sinner.

DIRETTA/ Paolini Swiatek (risultato finale 0-2): Jasmine ko, il Cincinnati Open 2025 alla polacca (19 agosto)

In campo femminile Jasmine Paolini era uscita invece agli ottavi di finale, sconfitta dalla ceca Karolína Muchová, mentre la finale vide il successo di Aryna Sabalenka contro Jessica Pegula, per gli Usa quindi due finalisti ma nessun trionfo. Da qui si riparte, ma naturalmente adesso si deve scrivere una storia nuova e allora siamo curiosi di scoprire i primi verdetti della diretta Us Open 2025, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Paolini Kudermetova (risultato finale 6-3; 6-7; 6-3), Cincinnati Open 2025: Jasmine vola in finale!

US OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ampia copertura per la diretta Us Open 2025 in tv: Sky Sport riserverà fino a sette canali per i propri abbonati, ma ci saranno anche match visibili in chiaro su SuperTennis, con la diretta streaming video che sarà di conseguenza offerta da Sky Go e NOW TV, ma anche SuperTenniX.

US OPEN 2025: INIZIA IL PRIMO TURNO A NEW YORK!

Ci siamo, oggi domenica 24 agosto inizia la diretta Us Open 2025: le partite del promo turno verranno infatti spalmate su ben tre giorni per aprire l’ultimo torneo dello Slam già alla domenica e avere un giorno festivo di gioco in più rispetto all’inizio di lunedì. Scopriamo allora cosa ci attende sui campi di Flushing Meadows.

DIRETTA/ Errani-Paolini Guo-Panova (risultato finale 0-2): il doppio azzurro va ko (WTA Cincinnati 2025)

A New York i detentori sono Jannik Sinner e Aryna Sabalenka: per l’azzurro c’è in ballo anche la difesa della posizione numero 1 nel ranking mondiale Atp dall’attacco naturalmente del grande rivale Carlos Alcaraz e il calcolo è in realtà molto semplice stavolta: chi dei due andrà più avanti, sarà il nuovo (o confermato) numero 1 al termine degli Us Open 2025.

Naturalmente questo sarà un importante tema che darà ancora più sapore alla diretta Us Open 2025, che in verità ci ha già offerto il torneo di doppio misto, che ricordiamo con piacere perché vinto da Sara Errani e Andrea Vavassori ma con una formula che in realtà ha fatto parecchio discutere e l’anomala collocazione nella settimana delle qualificazioni.

Da adesso in poi però si entra nel tabellone principale dei due tornei di singolare, si inizierà a giocare alle ore 17.00 del pomeriggio italiano (le 11.00 di New York) e oggi ci saranno quattro tennisti azzurri da seguire nella diretta Us Open 2025, due uomini e due donne che giocheranno per il loro primo turno già nelle prossime ore.

DIRETTA US OPEN 2025: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Per la diretta Us Open 2025 scopriamo allora quali sono gli italiani che giocheranno già domenica. In copertina Jasmine Paolini, dopo l’ottima finale raggiunta a Cincinnati: per l’azzurra il debutto dovrebbe essere agevole contro l’australiana Destanee Aiava, però è una partita che dovrebbe giocarsi già dopo la mezzanotte italiana. Sempre in campo femminile avremo Bronzetti Valentová, avversario ceco quindi per Lucia Bronzetti, a sua volta reduce da un ottimo torneo di Cincinnati, nel quale è stata sconfitta da Coco Gauff negli ottavi.

Due giocatori azzurri scenderanno in campo oggi a Flushing Meadows anche per quanto riguarda il singolare maschile nella diretta Us Open 2025. Luciano Darderi si è preso la soddisfazione di acciuffare la posizione come testa di serie numero 32 ed esordisce contro l’australiano di origine giapponese Rinky Hijikata forte di circa 60 posizioni di vantaggio nel ranking, più difficile il compito di Luca Nardi contro il ceco Tomáš Macháč, che è la testa di serie numero 21 e quindi teorico favorito in questo incontro.