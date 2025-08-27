Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che si giocano nello Slam di Flushing Meadows.

DIRETTA US OPEN 2025: SI VA IN CAMPO!

Eccoci arrivati alla diretta Us Open 2025, per un secondo turno che sta finalmente per iniziare; possiamo dare un rapido sguardo al tabellone maschile dello Slam, nella metà bassa l’eventuale vittoria di Luciano Darderi porterebbe l’italo-argentino ad affrontare Carlos Alcaraz oppure il derby contro Mattia Bellucci, qualora il bustocco dovesse riuscire a fare un colpo che sarebbe evidentemente straordinario. Per Novak Djokovic l’ostacolo potrebbe essere quello di Cameron Norrie, ma attenzione perché Francisco Comesana nel primo turno ha già eliminato Alex Michelsen e potrebbe stupire anche contro il britannico, certamente lontano dai picchi mostrati nel 2020 quando vinse Indian Wells.

Gli statunitensi in questo momento ci sono: al terzo turno abbiamo un potenziale derby tra Brandon Nakashima e Taylor Fritz, poi Ben Shelton se la potrebbe vedere con Jordan Thompson o Adrian Mannarino mentre Frances Tiafoe, dopo la vittoria non scontatissima su Yoshihito Nishioka, gioca oggi il derby contro Martin Damm e potrebbe poi avere Holger Rune, sempre che il danese si liberi di un Jan-Lennard Struff sempre competitivo sul cemento. Naturalmente vedremo tutto, perché le sorprese sono sempre all’ordine del giorno; per noi adesso è realmente arrivato il momento di metterci comodi e far parlare il campo, la diretta Us Open 2025 comincia anche oggi! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Siamo sempre su Sky Sport per la diretta Us Open 2025: appuntamento in tv su almeno tre canali del satellite, con diretta streaming video affidata a Sky Go e Now Tv.

US OPEN 2025: TANTA ITALIA IN CAMPO!

C’è tanta Italia nella diretta Us Open 2025, che mercoledì 27 agosto ci fa finalmente vivere i match del secondo turno: sicuramente l’highlight è rappresentato dall’incrocio tra Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz di cui parliamo a parte, ma altri nostri rappresentanti saranno in campo a caccia del pass per il terzo turno.

Per esempio Jasmine Paolini, che punta la terza finale Slam in tre diversi tornei: la lucchese, dopo aver superato agilmente il primo turno, non ha un match semplicissimo perché se la vede con Iva Jovic, giovanissima statunitense che ha già fatto parlare parecchio di sé da juniores, ed è in forte crescita.

Da questo punto di vista dobbiamo ricordare come Lucia Bronzetti sia stata battuta da Tereza Valentova; 18 anni la ceca, ancora 17 la californiana che è nata a inizio dicembre, certo la Paolini ha un altro livello ma attenzione alle sorprese.

Non sono poi finite le emozioni italiane legate alla diretta Us Open 2025: dopo la durissima vittoria in cinque set nel derby contro Francesco Passaro, Flavio Cobolli affronta Jenson Brooksby e anche qui non si può dare una vittoria per scontata, perché il giocatore di casa è solido e perché il romano nel suo esordio a New York ha mostrato qualche crepa di nervosismo e scarsa concentrazione, e si deve ritrovare.

DIRETTA US OPEN 2025: GLI ALTRI PROTAGONISTI

Proseguendo nell’analisi della diretta Us Open 2025, l’altro italiano che sarà in campo nel suo secondo turno è Luciano Darderi: sulla carta l’italo-argentino sarebbe anche il più promettente tra i giovani azzurri che stanno crescendo “all’ombra” di Jannik Sinner, oggi tra l’altro il suo match è assolutamente abbordabile perché affronta Eliot Spizzirri, dunque ennesimo incrocio tra il nostro tennis e quello degli Stati Uniti. Tra le partite più intriganti di oggi possiamo citare quella tra Joao Fonseca, che ha avuto un esordio solito, e Tomas Machac; poi quella di Holger Rune, che rischia qualcosa contro Jan-Lennard Struff.

Torna in campo anche Novak Djokovic: il serbo punta un altro Slam per arrivare al record assoluto di 25 titoli Major, sapendo comunque che il treno potrebbe essere definitivamente passato. Sia come sia, ci proverà: deve sfidare oggi Zachary Svajda e non dovrebbe essere un grosso problema, allo stesso modo Taylor Fritz, del tutto intenzionato a replicare la finale dello scorso anno, non può soffrire contro Lloyd Harris (di cui si parlava un gran bene, ma che non si è mai confermato), qualche problema in più potrebbe averlo Ben Shelton contro il veterano spagnolo Pablo Carreño Busta, che ha giocato due semifinali agli Us Open di cui l’ultima cinque anni fa.