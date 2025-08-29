Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che venerdì 29 agosto aprono il terzo turno.

DIRETTA US OPEN 2025: SI APRE IL TERZO TURNO!

Si apre il terzo turno nella diretta Us Open 2025, viaggiamo verso la seconda settimana dello Slam di New York e venerdì 29 agosto arrivano altri match a farci compagnia, con due italiani impegnati e uno, Luciano Darderi, di cui parleremo a parte perché sfida Carlos Alcaraz che l’altra notte ha eliminato Mattia Bellucci.

Il focus qui è quindi su Jasmine Paolini: la lucchese ha superato l’insidia Iva Jovic al secondo turno e adesso procede nella diretta Us Open 2025 sfidando Marketa Vondrousova. Oggi numero 60 Wta, ma in realtà giocatrice che, almeno in termini assoluti, può valere molto più dell’attuale posizione in classifica.

Due anni fa la ceca ha vinto Wimbledon; già nel 2019 era in finale al Roland Garros, è stata numero 6 al mondo ed è dunque una tennista capace di grandi prestazioni, che ha pagato certamente anche gli infortuni che l’hanno limitata.

La Paolini parte favorita, ma si trova ad affrontare una giocatrice di qualità e con tante soluzioni, inoltre mancina e che quindi potrebbe metterla in difficoltà. Staremo a vedere, ma nella diretta Us Open 2025 di oggi c’è tanto altro e allora possiamo provare ad analizzare quello che vedremo sui campi di Flushing Meadows.

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Consueto viaggio nei canali tv di Sky Sport per la diretta Us Open 2025 con ampia copertura garantita anche dalla diretta streaming video che sarà su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA US OPEN 2025: I BIG E LE SORPRESE

Con la diretta Us Open 2025 di oggi vedremo anche parecchie sorprese, perché il secondo turno ha regalato risultati anche clamorosi. Due eliminazioni illustri, entrambe al quinto set: quella di Casper Ruud, che tre anni fa nella finale di New York si era giocato anche il numero 1 Atp, e quella di Jakub Mensik che a dire il vero dopo il trionfo di Miami non si è più avvicinato a quei vertici. Protagonisti delle due vittorie, il belga Raphael Collignon e il francese Ugo Blanchet: adesso il primo sfida Jiri Lehecka e il secondo Tomas Machac, doppio incrocio con tennisti cechi e, diciamolo, anche ampie possibilità di centrare gli ottavi.

Tanta Francia anche con la presenza del derby tra Benjamin Bonzi, che al primo turno aveva eliminato Daniil Medvedev nel caos, e Arthur Rinderknech; tra i big va citato Novak Djokovic che incrocia la racchetta con Cameron Norrie e potrebbe rischiare qualcosa, più che altro perché a 38 anni non si può sempre essere al 100% della condizione, poi Ben Shelton che, a proposito di tennis transalpino, sfida in un test rischioso Adrian Mannarino. Infine, nel tabellone Atp, Taylor Fritz: il finalista dello scorso anno, scampato a Lloyd Harris, ha come avversario al terzo turno, nella diretta Us Open 2025, lo svizzero Jérome Kym.