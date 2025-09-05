Diretta Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live delle due semifinali femminili, venerdì 5 settembre (fuso italiano).

DIRETTA US OPEN 2025: LE SEMIFINALI FEMMINILI!

Oggi la diretta Us Open 2025 è “particolare” per quanto riguarda l’orario perché, se a New York saremo ancora su giovedì 4 settembre, in realtà le due semifinali femminili scattano quando in Italia sarà già venerdì 5 settembre – causa ovviamente fuso orario – con Sabalenka Pegula alla 1:00 della mattina.

Di fatto dunque sul centrale di Flushing Meadows i tornei del singolare si disputano solo nella sessione serale; nel pomeriggio di casa nostra avremmo potuto avere Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale del doppio femminile, ma la coppia azzurra purtroppo è stata eliminata e così non sarà presente in campo.

Le due semifinali Wta sono spettacolari, anche se magari qualche attesa protagonista è già uscita di scena; c’è però la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, che tra l’altro è campionessa in carica, e la bielorussa se la vede con Jessica Pegula.

Non ha giocato i quarti per il ritiro di Marketa Vondrousova, ora affronta una delle padrone di casa nella riedizione della finale dello scorso anno (era finita 7-5 7-5), la Pegula conferma l’ottima tradizione femminile a New York almeno negli ultimi anni ma non è favorita contro la Sabalenka, da vedere però cosa succederà perché abbiamo un precedente interessante che riguarda ieri.

COME SEGUIRE LA DIRETTA US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Us Open 2025 saremo sempre su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno in abbonamento per quanto riguarda la tv, diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

DIRETTA US OPEN 2025: DUE MATCH TUTTI DA SEGUIRE

Infatti l’altra semifinale Wta nella diretta Us Open 2025 è Osaka Anisimova: a proposito di statunitensi, finalmente Amanda Anisimova ha trovato continuità e, se nella finale di Wimbledon non aveva retto la potenza di Iga Swiatek, questa volta ha eliminato la polacca nei quarti con una vittoria in due set, ha confermato il suo straordinario momento e si presenta in semifinale sapendo bene di potersi giocare le sue carte. Il primo Slam in carriera potrebbe essere vicino, ma prima la Anisimova dovrà fare i conti con Naomi Osaka: lo abbiamo detto, la giapponese dai quarti in avanti non ha mai perso nei Major.

Statistica ritoccata a 13-0 grazie alla sfavillante vittoria su Karolina Muchova; la Repubblica Ceca si è presentata ai quarti degli Us Open con tre giocatrici e le ha perse tutte, avanza invece una Osaka che su questo campo centrale ha già sollevato il trofeo in due occasioni, e ora potrebbe vincere il quinto Major in carriera a quasi cinque anni dall’ultimo (gli Australian Open 2021). Insomma: ci attende un grande spettacolo comunque la si voglia girare, se dovessimo fare un pronostico punteremmo su una finale tra Sabalenka e Osaka (sarebbe forse anche la più affascinante) ma abbiamo già visto come il campo possa smentire tutto…