Diretta Usa Giordania/ Streaming video tv: una partita scontata (Mondiali basket 2023, oggi 30 agosto)

DIRETTA USA GIORDANIA: RISULTATO A VALANGA?

Usa Giordania, in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay alle ore 10:40 (italiane) di mercoledì 30 agosto, si gioca per la terza e ultima giornata nel gruppo C ai Mondiali basket 2023. Una partita scontata? Parrebbe così: troppa la differenza tra gli Stati Uniti, che si sono presentati alla kermesse internazionale con i loro NBA (anche se i big sono rimasti a casa) e una Giordania che è stata comunque bravissima a qualificarsi per la seconda volta consecutiva e la terza dal 2010 a oggi, e tutto sommato ha anche fatto una discreta figura nell’esordio contro la Grecia.

Certamente però la diretta di Usa Giordania pende dalla parte della nazionale a stelle e strisce: Steve Kerr è intenzionato a riscattare la cocente delusione che il suo collega Gregg Popovich ha vissuto quattro anni fa, quando era stato eliminato ai quarti dalla Francia. Per scoprire poi se sarà medaglia d’oro, “solo” podio o altro ci sarà tempo, per il momento scopriamo quello che succederà nella diretta di Usa Giordania che per gli Stati Uniti potrebbe essere una semplice passeggiata di salute in vista della seconda fase dei Mondiali basket 2023.

DIRETTA USA GIORDANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Usa Giordania pe i Mondiali basket 2023 sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali del decoder, e ricordiamo che questo match – qualora non possiate mettervi davanti a un televisore – sarà fruibile anche attraverso il servizio di diretta streaming video, sempre per i clienti, senza costi aggiuntivi: basterà infatti utilizzare i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA USA GIORDANIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Usa Giordania comincia tra poco: francamente è difficile parlare di contenuti tecnici visto che, come già detto, si affrontano due nazionali che sono totalmente agli opposti per quanto riguarda la tradizione nel basket, le possibilità economiche e altro ancora. Per gli Stati Uniti dovrà dunque essere un’altra marcia di avvicinamento alla zona medaglie: parrebbe curioso dire così, eppure gli Usa devono utilizzare questa partita per capire ancor più come affrontare una competizione di area FIBA, dunque con regole diverse che possono inceppare i meccanismi degli NBA.

Ora forse questo è un problema minore rispetto a qualche anno fa, ma esiste ancora; soprattutto, è reale se la nazionale di Steve Kerr è composta da giocatori che non si sono mai affacciati a questa realtà, che comprende certamente alcuni aspetti tecnici ma non solo. Insomma, chiaramente la diretta di Usa Giordania dovrebbe regalarci una vittoria statunitense anche larga, ma poi guai a dire che questa nazionale abbia già vinto i Mondiali basket 2023 anche perché, appunto, il passato parla e potrebbe sempre ripresentarsi…











