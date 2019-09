Diretta Usa Grecia/ Streaming video tv: che esame per Popovich! (Mondiali basket)

Usa Grecia, in diretta dal Shenzhen Bay Sports Centre di Shenzhen (Cina), si gioca alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio, sabato 7 settembre 2019, per il girone K della seconda fase dei Mondiali di basket 2019. Usa Grecia è l’incrocio tra la prima del girone E e la seconda del girone F della prima fase: quei due gruppi infatti adesso si incrociano nella seconda fase, naturalmente ogni squadre gioca solamente contro chi non ha già affrontato nei giorni scorsi, ma portandosi dietro i precedenti risultati. Gli Usa partono da una posizione più favorevole perché finora hanno sempre vinto e di conseguenza sono 3-0, anche se non mancano i dubbi su una versione non scintillante del Team Usa, mentre la Grecia parte da un bilancio di 2-1 avendo incassato una sconfitta contro il Brasile che adesso complica il cammino degli ellenici. Di conseguenza gli Usa vincendo oggi ipotecherebbero già i quarti di finale, mentre la Grecia di certo non può permettersi di incassare una seconda sconfitta che significherebbe di fatto la fine delle ambizioni iridate per Giannis Antetokounmpo e compagni.

Per tutti gli appassionati di basket, ricordiamo che la diretta tv di Usa Grecia sarà garantita da Sky, che detiene i diritti per trasmettere il Mondiale di basket 2019. Per la precisione, l’appuntamento questo pomeriggio sarà sul canale Sky Sport Arena (numero 204 della piattaforma), oppure tramite la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

DIRETTA USA GRECIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Usa Grecia, di sicuro i temi d’interesse non mancano per questa partita. Team Usa è arrivato a questi Mondiali di basket 2019 con una squadra obiettivamente non irresistibile, come hanno dimostrato la sconfitta in amichevole contro l’Australia e il soffertissimo successo contro una Turchia che poi è caduta contro la Repubblica Ceca: difficile dunque dire se gli Stati Uniti possano essere i favoriti per la conquista del titolo iridato stavolta, pagando un elenco di assenze davvero impressionante. In ogni caso, la qualificazione ai quarti è comunque ad un passo per gli Usa, mentre è la Grecia di Giannis Antetokounmpo ad essere sull’orlo del baratro. Squadra esperta e profonda con un fenomeno a trascinarla, la Grecia era molto considerata alla vigilia del torneo iridato, ma la sconfitta contro il Brasile ha complicato tutto e adesso agli ellenici serve vincere contro il Team Usa per evitare guai. Dunque per Popovich questa partita darà risposte fondamentali sul valore della squadra a sua disposizione, ma d’altro canto per la Grecia è già come se fosse una finale…



