Diretta Usa Italia/ Streaming video e tv: Coppa Davis 2019, azzurri per i quarti

Usa Italia di Coppa Davis2019 si gioca a Madrid: mercoledì 20 novembre la nostra nazionale maschile di tennis scende in campo per disputare quella che sarà la seconda sfida per il gruppo F del Round Robin della fase finale, dopo quella contro il Canada. La formula, come ben sappiamo, è cambiata: per ravvivare questo antichissimo torneo di tennis, che negli anni ha perso la sua tradizione e soprattutto la popolarità ed importanza, si è pensato di introdurre un unico appuntamento finale con le tante nazionali qualificate (dopo il turno introduttivo) che si affrontano in gironi da tre, con le prime e le due migliori seconde che andranno a incrociarsi nei quarti di finale, da dove il tabellone tornerà ad essere a eliminazione diretta. L’Italia è inserita in un raggruppamento che comprende come detto anche il Canada: purtroppo lunedì è arrivata una sconfitta e dunque per andare ai quarti di finale della Coppa Davis 2019 avremo bisogno di vincere nella diretta di Usa Italia – possibilmente 3-0 – e poi sperare di essere una delle due migliori seconde.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2019

La diretta tv di Usa Italia per la Coppa Davis 2019 sarà trasmessa sulla web-tv federale SuperTennis, che trovate al numero 64 del vostro televisore oppure al 224 del decoder Sky, qualora siate abbonati alla televisione satellitare; tutti gli appassionati di tennis potranno seguire questa sfida internazionale anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.supertennis.tv avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Le informazioni utili sul torneo e sulle nazionali in campo arriveranno invece attraverso il portale della Coppa Davis, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com.

DIRETTA USA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Usa Italia, come tutte le altre sfide di questi giorni, rappresenta dunque una novità assoluta per la Coppa Davis 2019: il torneo ha cambiato formula più volte nel corso degli anni, per esempio il Challenge Round (che era arrivo anche a Wimbledon) si è perso nelle nebbie dei tempi e ci riporta ad un periodo nel quale vincere l’insalatiera era ancora considerato un grande prestigio, forse inferiore soltanto ai Championships ma nemmeno troppo. Oggi le cose sono cambiate e, considerando anche che la Laver Cup sta comunque raccogliendo un buon seguito e tanti consensi, si è pensato di ravvivare la Coppa Davis dandole una nuova veste. L’obiettivo è anche quello di accorpare le partite in meno momenti lungo la stagione: in questo modo si proverà a coinvolgere sempre i big che, dovendo scegliere, sono maggiormente attratti dai grandi tornei Atp che recano con loro anche montepremi interessanti. Ad ogni buon conto Usa Italia per la Coppa Davis 2019 sarà un buon momento: contro il Canada abbiamo perso i due singolari ma la vittoria nel doppio, grazie alla coppia formata da Fabio Fognini e Matteo Berrettini (che erano stati sconfitti in precedenza) in qualche modo ci tiene ancora in corsa per un posto nel tabellone dei quarti di finale. Vedremo allora come andranno le cose alla Caja Magica di Madrid…



