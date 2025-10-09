Diretta USA Italia U20, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per gli ottavi dei Mondiali Under 20 2025 da giocare contro gli Stati Uniti.

DIRETTA USA ITALIA U20, OSTACOLO AMERICANO NEGLI OTTAVI!

In campo dalle ore 21:30 italiane di giovedì 9 ottobre 2025 per la diretta USA Italia U20. Presso l’Estadio El Teniente di Rancagua gli Azzurrini, in questo match valido per gli ottavi di finale della competizione, continuano la loro rincorsa alla finale dei Mondiali di calcio Under 20 che si stanno appunto disputando in terra cilena.

Diretta/ Milano Monaco (risultato 17-21) video streaming tv: James show! (oggi 9 ottobre 2025)

I ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata hanno superato la fase a gironi centrando il secondo posto nel gruppo D alle spalle dell’Argentina grazie ai quattro punti conquistati. Gli italiani, che sono reduci dalla sconfitta rimediata contro i sudamericani, hanno quindi fatto meglio di Australia U20 e Cuba U20, entrambe eliminate.

Serie A, Milan Como in Australia: anche Infantino favorevole/ “Ognuno libero di giocare dove vuole”

Adesso l’obiettivo è di raggiungere i quarti di finale del torneo ma l’ostacolo rappresentato dalla nazionale statunitense di categoria è tutt’altro che agevole da superare. Gli USA Under 20 hanno vinto il girone E con sei punti, spuntandola per differenza reti nei confronti di Sudafrica e Francia che hanno ottenuto lo stesso bottino.

Queste due Nazionali giovanili si sono incontrate soltanto una volta in passato e sempre in un Mondiale se si tiene conto del 3 a 1 in rimonta giocato nei Paesi Bassi. In quell’occasione ci avevano pensato Galloppa e Pellè a rimontare la rete iniziale siglata da Freeman con un calcio di rigore.

Calciomercato Napoli News/ A gennaio nuovo tentativo per Mainoo e assalto a Norton-Cuffy (9 ottobre 2025)

DIRETTA USA ITALIA U20 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta USA Italia U20 sarà visibile in televisione grazie alla RAI, che trasmetterà la partita su RAI Sport. Oltre a poter vedere la gara sul canale 58 del digitale terrestre si potrà anche seguire il match in streaming utilizzando il sito o l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA USA ITALIA U20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta USA Italia U20: il commissario tecnico Nunziata dovrebbe riconfermare il modulo 3-4-3 con Nunziante portiere titolare, Corradi, Natali ed Amey in difesa, Cama, Mannini, Riccio e Benjamin nel mezzo, Mosconi, Iddrissou ed Okoro nel trio d’attacco quantomeno per cominciare il match. Anche il suo collega Mitrovic potrebbe utilizzare il 4-3-3 con Beaudry fra i pali, Westfield, Wynder, Kohler e Norris sulla linea arretrata, Cremaschi, Raines e Tsakiris in mediana, Gozo, Zambrano e Brennan nel tridente offensivo di partenza.

DIRETTA USA ITALIA U20, LE QUOTE

Le quote presentate dalle varie agenzie di scommesse nei giorni antecedenti alla diretta USA Italia U20 sembrano indicare la Nazionale a stelle e strisce come favorita per l’esito finale dell’incontro. Se prendiamo ad esempio in considerazione i numeri proposti da Snai possiamo appunto vedere che la vittoria degli americani viene pagata a 2.05 mentre quella degli italiani è invece quotata a 3.20. Il segno x rappresentante il pareggio è invece stato posto a 3.25, ovvero come terzo risultato probabile.