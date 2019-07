Diretta Usa Olanda/ Streaming video Rai: la finale, Mondiali calcio femminile 2019

Usa Olanda, in diretta dallo stadio Parc Olympique Lyonnais di Lione oggi pomeriggio, domenica 7 luglio 2019, alle ore 17.00, sarà la finale dei Mondiali calcio femminile 2019. Tra pochi ore dunque sapremo chi tra Stati Uniti e Olanda vincerà questa ottava edizione dei Mondiali femminili che è stata ospitata in Francia. Usa Olanda è una sfida inedita ai massimi livelli, perché le americane sono da sempre una grande potenza del calcio femminile, che in Olanda invece solo di recente ha fatto un notevole salto di qualità. In compenso le Oranje hanno la straordinaria possibilità di mettere a segno la doppietta Europei-Mondiali, ma per farlo dovranno imporsi sugli Stati Uniti già tre volte campioni del Mondo. Gli Usa in semifinale hanno vinto per 2-1 contro l’Inghilterra, mentre l’Olanda per superare la Svezia ha avuto bisogno dei tempi supplementari, che hanno dato la vittoria per 1-0 alle campionesse d’Europa in carica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Usa Olanda sarà garantita sia in chiaro per tutti dalla Rai sia sulla piattaforma satellitare di Sky. Nel primo caso potrete collegarvi su Rai Due, nel secondo invece il canale di riferimento sarà Sky Sport Mondiali, il numero 202. Di conseguenza sarà doppia anche la diretta streaming video, garantita per tutti tramite Rai Play e naturalmente riservata ai soli abbonati con il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI USA OLANDA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Usa Olanda. A rigor di logica le titolari in semifinale sono di nuovo le favorite per scendere in campo, anche se l’Olanda è più a rischio turnover, a causa dei supplementari avendo pure giocato un giorno dopo. Per gli usa dunque disegniamo un 4-3-3 con Naeher in porta, protetta dalla difesa a quattro formata da O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn e Dunn; a centrocampo il terzetto formato da Horan, Ertz e Lavelle, infine il tridente d’attacco con Heath, Morgan e Press, anche se resta da capire se davvero Rapinoe possa finire in panchina per la seconda volta consecutiva. Con tutte le cautele del caso, per l’Olanda mettiamo Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth e van Donne nella retroguardia a quattro davanti a Van Veenendaal, mentre a centrocampo le possibili titolari sono Groenen, Van de Donk e Spitse, infine nel tridente offensivo collochiamo Beerensteyn, Miedema e Martens.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Usa Olanda secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Le americane partono favorite e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,43, mentre poi si sale fino alla quota di 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X). Infine, una vittoria dell’Olanda varrebbe ben 8,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella possibilità del segno 2.



