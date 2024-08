DIRETTA USA SERBIA STREAMING: UNA FINALE ANTICIPATA! (BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024)

Con la diretta Usa Serbia vivremo, a partire dalle ore 21:00 di giovedì 8 agosto, una straordinaria semifinale nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi Parigi 2024. Possiamo parlare di una finale anticipata: da una parte troviamo infatti gli Stati Uniti che, dopo la delusione mondiale (quarto posto) hanno deciso di mandare ai Giochi un Dream Team (senza scomodare quelli precedenti, soprattutto l’originale) che per il momento ha sofferto davvero poco, lasciando intendere di poter accende e spegnere a piacimento e di avere tantissime soluzioni nel proprio arsenale, la grande favorita per la medaglia d’oro che almeno alle Olimpiadi non è mai sfuggita da quando sono presenti i big NBA.

Dall’altra parte però troviamo la Serbia: argento mondiale in carica, tre anni fa clamorosamente assente (c’entra l’Italia) e ora a caccia del riscatto a cinque cerchi, finalmente con un roster completo nel quale ci sono sia Nikola Jokic che Bogdan Bogdanovic oltre ad altri super talenti. Una grande partita che, valendo l’accesso alla finale, è ancora più intrigante: la diretta Usa Serbia, speriamo, non tradirà le attese e anche gli Stati Uniti dovranno stare attenti a non sottovalutare un avversario che tra l’altro contro certi giocatori è abituato a giocare. Non possiamo che aspettare la diretta Usa Serbia alle Olimpiadi Parigi 2024…

USA SERBIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Usa Serbia, seconda semifinale di basket maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, potrà essere seguita attraverso la televisione di stato, dunque in chiaro: come sempre i due canali di riferimento sono Rai Due e Rai Sport, l’emittente mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play. In aggiunta vanno ovviamente segnalati i canali Eurosport: numeri 210 e 211 del decoder, ma anche quelli aperti per l’occasione su Sky Sport

. In questo caso l’appuntamento è riservato agli abbonati; sempre a pagamento saranno poi a disposizione, per la diretta Usa Serbia, anche le varie piattaforme che seguono le Olimpiadi Parigi 2024 in diretta streaming video, e in questo caso parliamo soprattutto di Discovery Plus, che copre tutta la programmazione dei Giochi, ma anche DAZN, Now Tv e Tim Vision. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI USA SERBIA

DIRETTA USA SERBIA: DAL GIRONE ALLA SEMIFINALE

Raccontare o anticipare la diretta Usa Serbia alle Olimpiadi Parigi 2024 in poche righe è affare complesso: degli Stati Uniti per esempio si possono dire tantissime cose, la nazionale si è presentata ai Giochi con due leader assolutamente riconosciuti e che rispondono ai nomi di LeBron James e Steph Curry, finalmente in campo con la stessa canotta, ma poi ci sono tutti gli altri a partire da Kevin Durant, diventato il miglior marcatore Usa nella storia delle Olimpiadi, arrivando a Anthony Edwards che avevamo già visto prima opzione offensiva ai Mondiali, ora in un altro ruolo ma già assurto ad un livello di prima grandezza, lui chiave di questa nazionale come anche Anthony Davis o Tyrese Haliburton.

La Serbia ha poco da perdere: i balcanici sanno bene che l’incrocio con gli Usa, già andato in scena nel girone con vittoria a stelle e strisce, in molti casi significa sconfitta e che l’episodio mondiale conta poco essendo che in quel frangente il roster statunitense era davvero differente. Al momento è difficile immaginare che nella diretta Usa Serbia giocatori come LeBron, Curry e Durant tutti insieme possano perdere anche contro una nazionale serba che in assoluto è da medaglia d’oro, bisogna allora puntare su un Nikola Jokic che forse oggi è davvero il migliore al mondo o sul talento di Bogdanovic, tutto il resto lo scopriremo tra poco nella diretta Usa Serbia.