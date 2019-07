Diretta Usa Spagna/ Streaming video Rai: in gioco la medaglia d’oro (pallanuoto)

Usa Spagna, in diretta dalla Nambu University Acquatics Center di Gwangju, è il match di pallanuoto femminile in programma oggi venerdi 26 luglio, con fischio d’inizio previsto per le ore 11,30 italiane (ma saranno le 18,30 locali). Ecco la tanto attesa finale per la medaglia d’oro nel tabellone della pallanuoto femminile ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju!. Questa mattina quindi dopo la finalina di consolazione tra Australia e Ungheria, si tornerà in vasca per l’incontro più atteso e bello di tutta questa manifestazione, che mette in palio ovviamente il titolo iridato. Le contendenti non ci sorprendono di certo perché già due anni fa ai Mondiali di Budapest, Usa e Spagna erano arrivate a contendersi il più alto gradino del podio. Allora poi furono le statunitensi ad avere la meglio: gli Stati Uniti bisseranno tale trionfo o le ispaniche avranno la loro vendetta?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE USA SPAGNA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Usa Spagna ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza sarà possibile assistere alla finale per il 1-2 posto anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA USA SPAGNA: IL CONTESTO

L’attesa è ovviamente grande intorno alla diretta Usa Spagna di questa mattina, finale per la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto 2019: non ci resta quindi ora che ripercorrere tutte le tappe della maestosa cavalcata di queste due squadre fino a tale scontro diretto così prestigioso. Partendo dalle americane, campionesse in carica non ci sorprende certo appurare un percorso netto: prime nel girone su Olanda, Nuova Zelanda e Sudafrica, le statunitensi hanno poi agilmente superato Grecia e Australia nella fase più calda del girone, pure con i seguenti risultati 15-5 e 7-2 contro la aussie. Sulla stessa linea la Spagna, in vetta al proprio girone su Grecia, Kazakistan e Cuba. Nel tabellone finale poi le iberiche hanno avuto la meglio su Olanda e Ungheria, e proprio ai danni delle magiare, sconfitte per 16-10 hanno strappato il biglietto per la finale di quest’oggi. Sarà quindi una finale davvero brillante: non ci resta che attendere il verdetto della vasca!.



