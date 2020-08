Diretta Utah San Antonio/ Streaming video tv: Nba, bella sfida a Disney World

Utah San Antonio, in diretta da Disney World, si gioca alle ore 19.00 italiane di questa sera, venerdì 7 agosto 2020: già da una settimana la Nba ha ricominciato il proprio cammino e tutte le squadre che erano ancora in corsa per i playoff sono protagoniste appunto a Disney World, ad Orlando (Florida), per completare la stagione regolare e poi di seguito dare vita ai playoff – sempre nel celeberrimo parco divertimenti – per giungere ad assegnare ad inizio autunno il titolo Nba anche in questo tormentato 2020, se non ci saranno altri imprevisti. Si gioca a ritmi molto intensi, che d’altronde sono la normalità per la Nba, anche se dopo l’interruzione per il lockdown non si può certo dire che tutto sia come prima. La diretta di Utah San Antonio questa sera si annuncia molto interessante per la Western Conference, che comprende sia gli Utah Jazz sia i San Antonio Spurs. Vedremo dunque quale esito sortirà questa partita, nello scenario che ormai ci sta diventando familiare di Disney World, diventato in questi giorni il “mondo” non tanto dei bambini e degli eroi dei fumetti, quanto la casa del massimo campionato di basket al mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE UTAH SAN ANTONIO

La diretta tv di Utah San Antonio sarà garantita da Sky, casa italiana della Nba, naturalmente sull’apposito canale Sky Sport Nba, con la telecronaca di Mauro Bevacqua e Matteo Soragna. Di conseguenza possiamo indicare anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Infine ricordiamo che Utah San Antonio sarà trasmessa anche in replica sabato 8 agosto alle ore 11.00 e di nuovo alle 14.00 su Sky Sport NBA.

DIRETTA UTAH SAN ANTONIO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Utah San Antonio, possiamo evidenziare che i Jazz nel corso della stagione regolare fino al momento dell’interruzione per il Coronavirus si erano dimostrati un avversario temibile per chiunque. Ora il problema per Utah è l’assenza di Bojan Bogdanovic, che viaggiava con 20 punti di media ma si è infortunato al polso. L’ossatura della squadra è formata da Conley, Ingles e Gobert, suo malgrado entrato nella storia come il primo giocatore Nba positivo al Coronavirus, mentre Mitchell deve fornire il massimo possibile di punti grazie al suo talento. In casa San Antonio Spurs, essere arrivati a Disney World con un bilancio di 27-36 ovviamente non autorizzava grandi sogni, a maggior ragione in assenza di Aldridge. Coach Gregg Popovich aveva infatti fissato come primo obiettivo “far crescere i giovani”, poi ci sono naturalmente gli stimoli individuali, come quelli del nostro Marco Belinelli, che a fine stagione sarà free agent.

