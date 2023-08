DIRETTA UTRECHT BOLOGNA/ Video streaming tv: un tuffo nel passato degli olandesi (oggi 2 agosto 2023)

DIRETTA UTRECHT BOLOGNA: I TESTA A TESTA

La diretta di Utrecht Bologna non ha precedenti, che siano in gare ufficiali o amichevoli; i felsinei tra l’altro non hanno mai affrontato una squadra olandese nelle coppe europee, mentre per quanto riguarda l’Utrecht dobbiamo dire che ci sono sei sfide alle nostre rappresentanti con un bilancio negativo, ma nemmeno troppo. Doppio confronto con Verona, Parma e Napoli: la squadra olandese non ha mai vinto, per contro però ha raccolto quattro pareggi (doppio segno X contro i partenopei) e ha perso una volta con il Parma e una con l’Hellas, dunque tutto sommato ha saputo tenere botta.

Possiamo ricordare che le due gare contro il Napoli erano quelle di Europa League 2010-2011, nel corso della fase a gironi; in casa dell’Utrecht era finita con uno scintillante 3-3 (0-0 al San Paolo). Edinson Cavani aveva realizzato una tripletta, aprendo le danze al 5’ minuto; nel primo tempo l’Utrecht aveva rovesciato tutto con doppietta di Ricky Van Wolfswinkel e rete di Frank Demouge, il Matador aveva accorciato ancora nel finale della prima frazione per poi trovare, su rigore, il colpo del pareggio a 20 minuti dal 90’. Va poi ricordato che due anni fa l’Utrecht aveva sfidato il Venezia in un’amichevole precampionato; i lagunari di Paolo Zanetti, neopromossi in Serie A, avevano vinto 3-2. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UTRECHT BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Utrecht Bologna non dovrebbe essere garantita sui canali della nostra televisione; tuttavia la società felsinea, salvo eventuali variazioni dell’ultima ora, dovrebbe mettere a disposizione i servizi di diretta streaming video sui propri canali social. Consigliamo dunque di visitare – in maniera libera, senza costi – le pagine che sono presenti in particolar modo su Facebook e Twitter, dove potrebbero anche arrivare informazioni in merito a questa sfida.

UTRECHT BOLOGNA: TEST IMPORTANTE PER I FELSINEI!

Utrecht Bologna si gioca in diretta dallo Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg, in Olanda: un’amichevole che alle ore 15:00 di mercoledì 2 agosto è particolarmente interessante e “reale” per i felsinei, che affrontano una formazione di alta classifica in Eredivisie e possono dunque testare i loro progressi, che si sono già visti nelle prime uscite estive e in particolar modo nel 2-2 contro il Palermo, un risultato che potrebbe far storcere il naso ma ci ha anche presentato un Bologna pronto a replicare il campionato disputato nel 2022-2023.

Ancora sotto la guida di Thiago Motta, i rossoblu sono reduci da una stagione del tutto positiva: alla fine è mancato poco per arrivare in Conference League e i giocatori si sono espressi bene per tutto il campionato, di conseguenza ci sono speranze che anche con la stagione che verrà si possa fare qualcosa di simile. Intanto bisognerà vedere quello che succederà nella diretta di Utrecht Bologna; aspettando che l’amichevole prenda il via, diamo uno sguardo alle scelte potenziali di Thiago Motta a Koningsweg, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI UTRECHT BOLOGNA

Chiaramente è difficile ipotizzare in maniera concreta le probabili formazioni della diretta Utrecht Bologna, ma ci possiamo provare. Intanto il modulo utilizzato da Thiago Motta è il 4-2-3-1; in porta dovrebbe andare Skorupski, insieme al polacco scegliamo i giocatori migliori a disposizione e dunque una difesa con De Silvestri terzino destro e Corazza a sinistra, poi una coppia centrale formata da Bonifazi e Lucumì, che si è ben comportato nella passata stagione. In mezzo al campo c’è qualità con Schouten e Nico Dominguez, ma attenzione perché entrambi potrebbero partire in questa sessione di calciomercato; davanti, stesso discorso per Lewis Ferguson.

Lo scozzese, una delle grandi sorprese del campionato di Serie A concluso da poco, si piazza come sempre in posizione centrale sulla linea della trequarti; ai suoi lati possiamo pensare a Mazia che opera sulla fascia destra e Musa Barrow sull’altro versante del campo. Come prima punta, Arnautovic: l’austriaco sembrava essere vicino al Milan che poi ci ha rinunciato con la separazione da Maldini e Massara, non è detto che il futuro a breve termine sia ancora a Bologna ma per il momento pare essere così.











