Diretta/ V. Francavilla Potenza, streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Virtus Francavilla Potenza, in diretta alle ore 14.30 di domenica 5 marzo 2023 alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, è una gara valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C. In palio punti pesanti visto che le due squadre sono divise da appena due lunghezze: entrambe vedono i play-off ma, allo stesso tempo, non possono dormire sonni tranquilli in chiave play-out.

La Virtus Francavilla occupa l’ottavo posto con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte. I pugliesi arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria di misura ottenuta sul campo dell’Avellino. Il Potenza, invece, è decima a quota 36 punti, messi insieme grazie a sette vittorie, quindici pareggi e sette sconfitte. Due vittorie consecutive rappresentano il biglietto da visita dei rossoblù che nell’ultimo turno hanno vinto contro il Taranto di misura.

VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Francavilla Potenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Potenza. Partiamo dai padroni di casa con il tecnico Calabro impegnato nello sciogliere il dubbio Patierno, non al meglio della condizione. Tra i pali ci sarà Avella mentre nel pacchetto arretrato spazio a Idda, Caporale e Minelli. In casa Potenza rientra Laaribi dopo il turno di squalifica. Il modulo sarà il solito 3-5-2 con Gasparini in porta difeso da Girasole, Sbraga e Armini. Sugli esterni Gyamfi e Hadziosmanovic, Cittadino in regia con Talia e Del Pinto mezzali. In avanti Caturano e Murano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Potenza. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione allenata da Calabro è quotata 2.15, il pareggio è dato a 3.10 mentre la vittoria ospite paga 3,35 volte la posta.











