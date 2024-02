DIRETTA/ VakifBank Conegliano (risultato 1-2) streaming video tv: 4^ set! (20 febbraio 2024)

DIRETTA VAKIFBANK CONEGLIANO (RISULTATO 1-2): FINE TERZO SET

Inizia il terzo set tra Vakif Istanbul e Conegliano. Wolosz dopo uno scambio lungo trova il punto del 7-14. Robinson-Cook schiacciata e mani out del muro, 7-16, Conegliano che sta dominando anche in questo secondo set. Parallela di Thompson, 11-18. Gabi sbaglia tutto e regala il punto del 17-23. Plummer chiude il set sul 18-25. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA VAKIFBANK CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vakifbank Conegliano non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Vakifbank Conegliano, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

FINE SECONDO SET

Inizia il secondo set tra Vakif Istanbul e Conegliano. Pallonetto di Frantti, 3-4. Ogbogu sbaglia il servizio, 7-9. Muro di Plummer su Carutasu, 9-14, grande reazione di Conegliano dopo il primo set perso. Ace di Haak, 13-19, vola Conegliano. Robinson-Cook, grande colpo per il 14-20. Pipe di Frantti, siamo sul 17-23. Grandissimo muro di Fahr e secondo set vinto da Conegliano, 18-25. (agg. Umberto Tessier)

PRIMO SET IN RIMONTA

Inizia il quarto di finale tra Vakif Istanbul e Conegliano. Arriva la fast vincente di Ogbogu, 7-10. Wolosz per Haak, bellissimo punto, 9-12. Haak su Frantti, grandissimo muro, siamo 13-16. Wolosz copre alla grande in difesa e serve Robinson-Cook che non sbaglia, 14.18. Haak da posto due piazza una bellissima diagonale, ottimo primo set fino a questo momento di Conegliano, siamo sul 15-19. Parallela di Gabi, 20-21, le turche stanno risalendo la china. Gabi schiaccia e trova le mani del muro, sorpasso delle turche, 24-23. Ogbogu su Robinson-Cook, muro del 25-23, primo set per le turche. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Vakifbank Conegliano, una partita che non ha bisogno di presentazioni ma che inquadriamo comunque con alcuni dati. Ad esempio, possiamo ricordare che a Conegliano giocano attualmente tre ex Vakifbank, cioè Isabelle Haak, Robin De Kruijf e Kelsey Robinson, mentre percorso opposto ha fatto Chiaka Ogbobu. I precedenti erano stati tutti disputati in semifinale oppure in finale tra Champions League e Mondiale per Club, quindi questo sarà il primo incrocio ai quarti. La partita di ritorno sarà in programma giovedì 29 febbraio al Palaverde di Villorba, giorno particolare dell’anno bisestile, che Conegliano spera possa diventare quello dell’eliminazione delle campionesse in carica.

La sfida tra il volley italiano e quello turco potrebbe inoltre proseguire, perché la vincente di questo quarti di finale affronterà in semifinale la vincitrice tra Scandicci ed Eczacibasi, quindi questa dovrebbe essere la parte più dura del tabellone, ma naturalmente per il momento servirebbe a ben poco proiettarsi così avanti con l’immaginazione, c’è infatti a vivere la grande sfida che ci attende ormai fra pochi minuti. Parola alle protagoniste sul campo, inizia la diretta di Vakifbank Conegliano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VAKIFBANK CONEGLIANO: PARLA SANTARELLI

Cresce l’attesa per la diretta di Vakifbank Conegliano, coach Daniele Santarelli ne aveva parlato ieri, nell’unico giorno di mezzo tra la finale di Coppa Italia vinta domenica contro il Vero Volley Milano e la difficile partita di Champions League in terra turca, in questo momento così delicato del calendario: “Di sicuro questa Coppa Italia e specialmente la sfida con Milano di ieri (domenica, ndR) ci ha provato fisicamente e mentalmente, a Trieste abbiamo speso tante energie, ma vincere indubbiamente aiuta a recuperare e a tenere alta la consapevolezza che abbiamo nei nostri mezzi e nelle nostre grandi potenzialità. Conto che oggi la squadra, anche se siamo in viaggio, riuscirà a resettare le emozioni e le tossine della finale per gettarsi anima e corpo in questa nuova sfida”.

Il VakifBank è naturalmente rivale di enorme prestigio, Santarelli ne aveva parlato così: “E’ un match affascinante che attendiamo contro una squadra dal palmares infinito, sono campionesse in carica da due stagioni in Champions e anche se quest’anno hanno fatto un po’ più di fatica del solito ci prepariamo ad affrontare un team fortissimo con una batteria importante di campionesse e tante frecce al loro arco. Ci aspetta un confronto durissimo, loro hanno un ottimo muro-difesa, giocano sia la palla veloce che palla alta e con una ricezione solitamente affidabile non è facile affrontarle. Giochiamo la prima gara in casa loro, ma casa o trasferta non cambia, l’unico modo per battere una squadra come il Vakif è giocare una grande partita, giocare al massimo, ed è questo che dobbiamo fare, non c’è altro da aggiungere”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VAKIFBANK CONEGLIANO: SFIDA DI LUSSO!

Vakifbank Conegliano, diretta dagli arbitri Ksenija Jurkovic e Aleksandar Petrovic, si giocherà presso la Vakifbank Spor Sarayi naturalmente di Istanbul alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, martedì 20 febbraio 2024 (saranno le 19.30 locali), partita d’andata dei quarti della Champions League di volley femminile 2023-2024 e sfida di lusso fra due autentiche corazzate della pallavolo europea, una delle quali purtroppo dovrà rimanere fuori dalle prime quattro posizioni nella massima competizione continentale per club. Periodo ricco di sfide affascinanti, la diretta di Vakifbank Conegliano arriva appena un paio di giorni dopo la finale di Coppa Italia che la A. Carraro Imoco Conegliano ha vinto domenica contro il Vero Volley Milano.

Continua quindi una stagione fino a questo momento davvero perfetta per Conegliano, compreso il primo posto nella fase a gironi di Champions League che ha garantito alle venete di qualificarsi immediatamente per i quarti di finale, a differenza di quanto successo al Vakifbank Istanbul, che invece ha chiuso al secondo posto il girone proprio con Milano, costringendo le campionesse d’Europa in carica a passare tramite il turno di playoff supplementare per raggiungere i quarti di finale, dove il tabellone ha determinato questa sfida stellare. Il livello è altissimo, l’ultima parola sarà naturalmente al ritorno in Veneto, ma intanto siamo davvero curiosi di seguire la diretta di Vakifbank Conegliano…

DIRETTA VAKIFBANK CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Vakifbank Conegliano non avrebbe nemmeno bisogno di ulteriori presentazioni: parliamo delle due squadre di massimo spicco nelle due Nazioni che sono indiscutibilmente le super-potenze del volley femminile a livello di club. Volendo trovare qualche differenza, potremmo dire che la superiorità di Conegliano in Italia sembra più netta di quella del Vakifbank in Turchia, anche se il Vero Volley si avvicina sempre più minaccioso all’Imoco. Milano è la “terza incomoda” in questa presentazione, perché ha perso al quinto set la finale di Coppa Italia domenica contro Conegliano, mentre nei gironi di Champions ha relegato il Vakifbank al secondo posto, generando di fatto questo abbinamento ai quarti.

Le turche, a causa di questa piazza d’onore, hanno dovuto affrontare nel mezzo il turno playoff che potremmo definire degli ottavi di finale, ma dobbiamo anche dire che il Vakifbank non ha davvero avuto alcun problema in tal senso, perché ha spazzato via le polacche del Rzeszow – che erano state seconde nel girone di Conegliano – con un doppio 3-0. Eccoci allora pronti a vivere questa doppia sfida che avrebbe potuto benissimo essere anche la finale di Champions League ed invece arriva già ai quarti di finale: si annuncia grande spettacolo, cosa ci dirà la diretta di Vakifbank Conegliano?











