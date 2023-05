DIRETTA/ Vakifbank Eczacibasi (risultato 0-0) video streaming tv: comincia la finale!

DIRETTA VAKIFBANK ECZACIBASI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, adesso è tutto pronto per dare il via alla diretta di Vakifbank Eczacibasi, finale derby turco della Champions League di pallavolo femminile. Abbiamo evidenziato la crescita esponenziale dei club turchi nella Coppa dei Campioni, eppure questa sarà la prima volta di una finale con entrambe le formazioni in arrivo da Istanbul: dal 2010 in poi comunque in tutte le finali c’è sempre stata una squadra turca, con l’unica eccezione del 2019 che è stato anche l’ultimo derby in finale.

Il ricordo di quattro anni fa a Berlino è più dolce per noi, perché Novara vinse la sfida tutta italiana contro Conegliano. Anche il penultimo derby fu tutto italiano, anche se dobbiamo tornare al 2005 e al successo di Bergamo contro Novara. Il Vakifbank ha vinto la Champions League negli anni 2011, 2013, 2017, 2018 e 2022, quindi è la squadra campione d’Europa in carica, mentre l’Eczacibasi cercherà di salire sul trono per la seconda volta dopo la vittoria del 2015. Adesso però la parola deve passare al campo del Pala Alpitour di Torino, perché la diretta di Vakifbank Eczacibasi comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VAKIFBANK ECZACIBASI: DERBY TURCO!

oi siamo davvero curiosi di scoprire come finirà questa finale di Champions League e chi salirà sul tetto d’Europa: che cosa ci dirà la diretta di Vakifbank Eczacibasi?Vakifbank Eczacibasi, in diretta dal Pala Alpitour di Torino, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 20 maggio 2023: è la finale di Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, che l’Italia ospita ma sarà un derby turco. Non è una particolare sorpresa, dal momento che la potenza dei club di Istanbul nella pallavolo femminile è nota da anni e in questa stagione abbiamo avuto tre semifinaliste su quattro dalla città del Bosforo. L’unica eccezione fu Novara, che avrebbe sognato la finale nel suo capoluogo di regione, ma purtroppo ha dovuto cedere il passo al cospetto dell’Eczacibasi, così si è concretizzato il derby turco nella finale di Champions League di volley femminile.

La diretta di Vakifbank Eczacibasi catalizzerà la nostra attenzione anche grazie al duello tra le due stelle più luminose della pallavolo femminile, cioè la nostra Paola Egonu per il Vakifbank e la serba Tijana Boskovic per l’Eczacibasi, però naturalmente una finale di Champions League non può essere ridotta a una sfida tra due sole giocatrici, per quanto fenomenali. Lo spettacolo sicuramente sarà garantito, con in più il fascino di un derby che assegna il titolo più importante. La rivalità è fortissima e noi siamo davvero curio di scoprire come finirà questa finale di Champions League e chi salirà sul tetto d’Europa: che cosa ci dirà la diretta di Vakifbank Eczacibasi?

DIRETTA VAKIFBANK ECZACIBASI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Vakifbank Eczacibasi il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Vakifbank Eczacibasi in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA VAKIFBANK ECZACIBASI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Vakifbank Eczacibasi, adesso possiamo descrivere brevemente il cammino delle due società di Istanbul in questa edizione della Champions League, a cominciare dalla fase a gironi, che vide il Vakifbank chiudere al secondo posto il gruppo C alle spalle proprio di Novara, anche se penalizzato dall’aver giocato in Italia entrambi gli scontri diretti dal momento che il ritorno in Turchia era collocato appena dopo il drammatico terremoto di febbraio, mentre l’Eczacibasi vinse il girone E venendo così esentato dal turno di playoff toccato invece alle cugine. Nessun problema comunque per il Vakifbank, che infatti vinse con un doppio 3-0 sia in trasferta sia in casa contro le polacche del Lodz.

Si è arrivati così ai quarti di finale, dove l’Eczacibasi ha avuto la meglio con una doppia vittoria, per 1-3 all’andata in Polonia e poi 3-2 al ritorno in casa, contro il Developres Rzeszow, mentre il Vakifbank ha travolto per 3-0 Monza all’andata in Turchia e poi ha completato l’opera vincendo per 2-3 anche al PalaLido, eliminando le lombarde. In semifinale invece è stato l’Eczacibasi ad avere a che fare con l’Italia: Novara vinse per 3-2 all’andata, ma il ritorno in Turchia ha decretato un netto 3-0 casalingo e la fine delle speranze piemontesi. L’altra semifinale fu il derby Vakifbank Fenerbahce, vinto da Paola Egonu e compagne al Golden Set dopo il ko 3-0 all’andata, restituito però al ritorno prima di vincere anche il set supplementare. Fin qui il cammino, ora non ci resta che scoprire cosa avverrà nella diretta di Vakifbank Eczacibasi…











