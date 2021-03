Diretta Vakifbank Istanbul Busto Arsizio/ Streaming video Rai: semifinale Champions

DIRETTA VAKIFBANK ISTANBUL BUSTO ARSIZIO: OGGI L’ANDATA DELLE SEMIFINALI

Vakifbank Instabul Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Luts e Burkiewicz, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 17 marzo 2021 al Vakifbank Spor Saray di Istanbul: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 secondo il fuso orario italiano. Le farfalle tornano protagoniste nella Champions league, la massima competizione per club della federazione europea: con la diretta tra Vakifbank Istanbul e Busto Arsizio infatti andrà oggi in scena la partita di andata delle semifinali, tassello fondamentale nella strada che porterà alla finalissima di Verona e chiaramente obiettivo dichiarato delle bustocche di Musso è quello di imporre subito un successo importante in terra turca. Benchè di fatto la qualificazione alla finalissima della coppa avverrà solo la prossima settimana a Busto Arsizio, di fatto un 3-0 in trasferta spianerebbe la strada alla squadra lombarda, che pure ci ha abituato molto bene in questa stagione.

VAKIFBANK ISTANBUL BUSTO ARSIZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vakifbank Istanbul Busto Arsizio sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play. Aggiungiamo infine che l’incontro sarà fruibile in diretta tv anche sul satellite, per la precisione al canale Sky Sport Arena: diretta streaming video disponibile tramite il sevizio Sky go, riservato naturalmente solo agli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VAKIFBANK ISTANBUL BUSTO ARSIZIO: IL CONTESTO

Impazienti chiaramente di dare il via alla diretta tra Vakifbank Istanbul e Busto Arsizio, atteso match di andata per le semifinali della Champions league, pure ci pare utile andare ora a riepilogare brevemente il cammino delle due formazioni nel tabellone della massima competizione: vediamo dunque come i due club sono arrivati fino a questa fase bollente del torneo. Partendo dalle turche di Mister Guidetti (che abbiamo già conosciuto ai mondiali per club del 2019), va ricordato l’approdo del club nella fase a gironi del torneo: inserito nel girone C, il Vakfibank ha strappato facilmente la qualificazione da prima della classifica, con ben 6 successi su 6 partite disputate. Nel tabellone finale le turche, gran candidate al titolo, non hanno avuto poi problemi a superare le polacche del Chemik Police, infliggendo un duro 6-0 tra andata e ritorno: fino ad approdare alla semifinale. Percorso più complicato per Busto Arsizio, che nel girone A ha strappato all’ultimo il pass per la fase finale della Champion league, classificandosi seconda alle spalle di Scandicci. Le farfalle nei quarti di finale sono riuscite a imporsi contro le turche dell’Eczacibasi, concedendo loro, tra andata e ritorno appena un set per parte, ottenendo dunque il pass per la semifinale. E oggi per Musso e le sue ragazze attende un impegno davvero fondamentale, a cui pure non sono troppo favorite alla vigilia. Vedremo che dirà il campo.

