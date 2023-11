Diretta/ VakifBank Milano (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA VAKIFBANK MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tra pochissimi minuti inizierà la diretta di Vakifbank Milano, la terza partita della Champions League di pallavolo femminile per il Vero Volley, che è attesa dall’esame sulla carta più difficile in assoluto. Il VakıfBank Spor Kulübü fu fondato nel 1986 ad Ankara, prima di trasferirsi ad Istanbul nel 2000: storia relativamente breve, ma numeri già impressionanti perché parliamo della vittoria di ben dodici campionati nazionali turchi, nove edizioni della Coppa di Turchia, quattro Supercoppe nazionali, ma forse sono ancora più impressionanti i numeri a livello internazionale.

Qui infatti si contano sei Champions League più quattro Mondiali per Club dal 2011 in poi, oltre a una Top Teams Cup e una Challenge Cup nel decennio precedente. Parliamo insomma della squadra di club che può essere considerata la più forte del mondo in questa epoca, una sfida a dir poco affascinante per nobilitare questo girone nel quale il Vero Volley cercherà il colpo per prendersi un prestigioso primo posto. Adesso però basta parole e sguardi rivolti al passato: le giocatrici stanno davvero per scendere in campo, cediamo allora senza ulteriori indugi la parola alla diretta di Vakifbank Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VAKIFBANK MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vakifbank Milano non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche giorno la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Vakifbank Milano, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

VAKIFBANK MILANO: PARLA CAZAUTE

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Vakifbank Milano, che sarà per il Vero Volley una sfida naturalmente speciale, dal momento che le lombarde si metteranno alla prova della squadra che è in questo momento campionessa d’Europa in carica. Con tutto il rispetto per le altre due formazioni del girone, un bel salto di qualità rispetto ai precedenti incontri di questo girone della Champions League di volley femminile.

Facciamo comunque un passo indietro di un paio di settimane, per rileggere il commento al termine della vittoria esterna per 0-3 sul campo del Volley Mulhouse Alsace, che era stato affidato ad Helena Cazaute per il sito Internet ufficiale dell’Allianz Vero Volley Milano: “Oggi (il 15 novembre, ndR) abbiamo servito molto bene, le nostre avversarie hanno faticato sul cambio palla perché abbiamo spinto tantissimo. Una bella vittoria per 0-3: sappiamo che i punti contano moltissimo ai fini della Pool. Sono davvero soddisfatta di questo risultato e soprattutto, a livello personale, di essere tornata qui a Mulhouse”, aveva dichiarato la schiacciatrice francese, autrice di 7 punti nella partita contro la sua ex squadra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRASFERTA DURISSIMA

Vakifbank Milano, diretta dagli arbitri Aleksandar Vinaliev e Igor Schimpl, si gioca con fischio d’inizio alle ore 17.30 italiane (le 19.30 locali) di oggi, mercoledì 29 novembre 2023, presso il Vakifbank Spor Sarayi naturalmente di Istanbul per la terza giornata del girone A della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024. Finora l’Allianz Vero Volley Milano ha fatto tutto per bene, infatti le precedenti due giornate sono terminate con altrettante vittorie per 3-0. Le lombarde infatti hanno debuttato con un successo casalingo per 3-0 contro le serbe del Jedinstvo Stara Pazova, poi Milano ha concesso il bis vincendo anche nella seconda giornata con il punteggio massimo, 0-3 sul campo delle francesi del Volley Mulhouse Alsace.

Con la diretta di Vakifbank Milano si fa però naturalmente un ulteriore salto di qualità, dal momento che le turche del VakifBank Istanbul sono le campionesse d’Europa in carica avendo vinto il derby contro l’Eczacibasi che assegnava la scorsa Champions League, dominata dalle big della metropoli sulle rive del Bosforo, sempre più centro del mondo a livello di club per la pallavolo femminile. Per Milano sarà quindi un esame di enorme valore: il secondo posto sembra sostanzialmente già certo, ma sappiamo che solo il primo darebbe alla squadra vincente del girone l’accesso immediato ai quarti, evitando i playoff, ed inoltre strapparlo alle turche sarebbe un’impresa. Che cosa dunque ci dirà la diretta di Vakifbank Milano?

DIRETTA VAKIFBANK MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Vakifbank Milano, terza e nobilissima uscita stagionale in Champions League per il Vero Volley ormai trasferito a Milano a livello femminile (anche se talvolta gioca ancora a Monza), abbiamo già spiegato perché questa partita sarà particolarmente attesa – e non ci vuole molto per capirlo. Il Vakifbank è la squadra di riferimento del gruppo, arriva a sua volta da una doppia vittoria per 3-0 contro Stara Pazova e Mulhouse in questo girone nettamente diviso in due (ecco perché di fatto per Milano almeno il secondo posto sembra essere in cassaforte), quindi la volata a due per l’obiettivo del primo posto è lanciata e vincere a Istanbul sarebbe un colpaccio di straordinario valore, sotto ogni punto di vista.

L’Allianz Vero Volley Milano potrebbe poi avere il piccolo vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno contro le campionesse d’Europa in carica, che si giocherà all’Allianz Cloud/PalaLido di Milano il 16 gennaio prossimo per definire del tutto i verdetti. Finora la stagione delle lombarde è stata molto positiva, anche se la doppia sconfitta contro Conegliano, sia in Supercoppa Italiana sia in campionato, potrebbe indicare che ancora qualcosa manca per sfidare davvero alla pari le big, di cui le campionesse d’Europa sono naturalmente il simbolo più alto. Quale sarà dunque il verdetto che emergerà della diretta di Vakifbank Milano?











