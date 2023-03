Diretta VakifBank Monza/ Streaming video tv: che grande sfida! (Champions League)

DIRETTA VAKIFBANK MONZA: PER CONTINUARE A SOGNARE!

VakifBank Monza è in diretta dallo Spor Sarayi di Istanbul, alle ore 17:30 italiane di mercoledì 15 marzo: si gioca per l’andata dei quarti di finale di volley Champions League 2022-2023. È una grande sfida, impreziosita dal fatto che Paola Egonu la giocherà con la squadra turca ma tra qualche mese vestirà la maglia del Vero Volley, avendo già trovato l’accordo per tornare nel nostro campionato; e in più, VakifBank Monza era andata in scena anche l’anno scorso nella fase a gironi, con doppia vittoria delle campionesse in carica, dunque brianzole a caccia di rivincita.

Questa volta però Monza può fregiarsi del fatto di aver vinto il suo girone; è stato invece il VakifBank a dover passare attraverso il playoff (comunque dominato) a causa della seconda posizione nella prima fase, dovuta alla sconfitta contro Novara in una partita che avrebbe dovuto giocare in casa e invece ha disputato in Piemonte. Sarà interessantissimo vedere quello che succederà nella diretta di VakifBank Monza, già dalla partita di andata; adesso facciamo qualche rapido excursus attraverso i temi principali di questa partita.

DIRETTA VAKIFBANK MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di VakifBank Monza sarà trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento per la partita di volley Champions League dunque sarà riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, perché il canale di riferimento fa parte del pacchetto Sky ed è presente al numero 211 del decoder. Ricordiamo comunque che tutti match di questa competizione femminile sono disponibili anche su Discovery Plus: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio e la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VAKIFBANK MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di VakifBank Monza con grande trepidazione: il Vero Volley va alla ricerca della definitiva consacrazione in ambito europeo ma ancora una volta la sua strada passa da una corazzata. L’anno scorso era stata Conegliano, stavolta le campionesse: certo, per vincere la Champions League prima o poi bisogna affrontare tutti gli squadroni ma Monza avrebbe preferito evitare questo compito almeno sino alla Final Four.

Così non sarà, e dunque ecco VakifBank Monza: come detto un anno fa il Vero Volley aveva perso entrambe le sfide, in questa stagione le brianzole hanno acquisito maggiore consapevolezza e, pur se la squadra turca parte ancora favorita nell’economia del doppio confronto, è probabile che in campo possa esserci maggiore equilibrio. Sarà anche importante provare a portare a casa un’eventuale tie break, che anche se perso potrebbe fare tutta la differenza del mondo in vista della partita di ritorno all’Arena Monza; staremo a vedere cosa accadrà tra poche ore…

