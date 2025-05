DIRETTA VAKIFBANK SCANDICCI: SEMIFINALE CONTRO LE PADRONE DI CASA

La diretta Vakifbank Scandicci offrirà alle toscane la sfida contro le padrone di casa nella Final Four della Champions League di volley femminile: parliamo naturalmente della seconda semifinale, che è fissata alle ore 18.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 3 maggio 2025. Siamo a Istanbul, ma dei tre colossi della metropoli euro-asiatica è arrivato fin qui solamente il Vakifbank, perché è stata l’Italia a dominare, portando avanti tutte le sue squadre. Dopo il derby, tocca quindi alla Savino Del Bene Scandicci provare a garantirci una sfida tutta italiana nella finale di domani.

Diretta/ Milano Conegliano (risultato 2-0) video streaming tv: avanti le lombarde (3 maggio 2025)

Non sarà naturalmente facile, anche perché il Vakifbank Istanbul avrà di fatto un’intera nazione sulle spalle (anche se dubitiamo che abbiano il tifo dei sostenitori di Eczacibasi e Fenerbahce), ma Scandicci in questa stagione ha già fatto benissimo, ha sfatato finalmente il tabù dei quarti di Champions e adesso si gioca un sogno, cioè completare il tris di trofei europei dopo avere già vinto negli scorsi anni Challenge Cup e Coppa Cev. Certo, questo è il gradino più difficile, ma l’impresa non è impossibile. Un passo alla volta, si deve cominciare dalla semifinale e allora siamo pronti a vivere la diretta Vakifbank Scandicci…

Final Four Champions League volley femminile/ Sartoretti: "Conterà la fame, ma non solo!" (esclusiva)

VAKIFBANK SCANDICCI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Vakifbank Scandicci in tv sarà su Sky Sport, sarà quindi necessario un abbonamento, come d’altronde per tutte le numerose opzioni di diretta streaming video. Ecco Sky Go e Now Tv, ma pure Dazn e Euro Volley Tv, tutte però a pagamento.

DIRETTA VAKIFBANK SCANDICCI: LE AMBIZIONI TOSCANE

Sarà molto arduo il compito delle toscane nella diretta Vakifbank Scandicci, perché le padrone di casa hanno vinto pochi giorni fa il campionato turco, dimostrando quindi di essere state davvero la migliore squadra locale in questa stagione. Lasciate a secco le due storiche rivali, ora nel mirino del Vakifbank c’è la doppietta con la Champions League, che evidentemente renderebbe un capolavoro la stagione della società, con tanta Italia grazie a Caterina Bosetti in campo e all’allenatore Giovanni Guidetti. Scandicci sarà più riposata, perché non gioca una partita ufficiale da quasi un mese, anche se di contro c’è ovviamente il rischio di avere perso il ritmo partita.

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 3-2): si chiude il sipario! (20 marzo 2025)

Per le toscane è stata meravigliosa la stagione in Champions League: il girone è stato superato con sei vittorie tutte per 3-0, un ruolino di marcia talmente impressionante da avere garantito un quarto di finale “facile” contro le polacche del Budowlani Łódź, sconfitte infatti con altri due 3-0. Insomma, Scandicci non ha ancora perso un set in tutta la stagione di Champions League, ma è anche vero che non ha ancora incrociato squadre italiane e turche e soprattutto che non gioca una partita ufficiale da domenica 6 aprile: la situazione è molto particolare, sarà un vantaggio oppure un problema verso la diretta Vakifbank Scandicci?