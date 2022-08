Diretta Valencia Atletico Madrid/ Streaming video tv: i colchoneros cercano riscatto

Non un inizio di stagione facile quello tra le compagini Valencia Atletico Madrid in questa diretta che prenderà il via questo Lunedì 29 Agosto alle ore 22.00. Le due squadre infatti arrivano a questa partita dopo aver perso già parecchi punti per strada, e per certi versi, lo hanno fatto anche in maniera simile: entrambe vanno in difficoltà ed iniziano ad essere nervose quando non fanno goal immediatamente. Infatti si sono dimostrate poco pazienti e il Valencia ha perfino preso un rosso nell’ultima partita, uguale i Colchoneros, che oltre al danno anche la beffa: rosso e partita persa 2-0 contro il Villareal.

Le due squadre sembrano aver perso la pazienza, forse perché entrambe partivano con l’idea di poter sostituire il Barca per un’altra stagione visto che la squadra catalana cerca ancora la giusta forma fisica in questa Liga, dove l’unica costante è il dominio bianco del Real Madrid.

DIRETTA VALENCIA ATLETICO MADRID: DOVE VEDERLA?

Come per tutte le partite della Liga e in particolare la diretta Valencia Atletico Madrid, l’unico modo per seguirla sarà in streaming video tramite la piattaforma Dazn.

DIRETTA VALENCIA ATLETICO MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

Gattuso si appresta a schierare il 4-3-3 nella diretta che sta per avere inizio tra Valencia e Atletico Madrid, infatti la squadra nonostante faccia fatica ad arrivare a tirare in porta e a concretizzare, con questo modulo riesce a tenere bene il gioco e soprattutto a dominarlo. Non ci sarà però il difensore centrale Comert, assente per espulsione dopo il cartellino rosso rimediato. Occhio poi alla mezza ala Soler, andata in goal e capace di servire anche assist all’occorrenza per Hugo Duro.

L’Atletico invece schiererà il 3-1-4-2, il nuovo modulo del Cholo Simeone però non sta convincendo e anzi mostra molte criticità: Koke come mediano è una scelta oltremodo coraggiosa, visto le caratteristiche più tecniche che fisiche del centrocampista spagnolo. La linea dei 4 centrocampisti invece è formata solamente da esterni, tra cui Carrasco e Llorente adatti come interni. Insomma, non stupisce come l’Atletico stai facendo fatica a portare a casa il risultato.

DIRETTA VALENCIA ATLETICO MADRID: QUOTE E PRONOSTICI

Prima di concentrarci sulla diretta Valencia Atletico Madrid, diamo uno sguardo a quelle che sono le quote che la Snai mostra sul proprio sito: Valencia quotato a 1,90. Pareggio a 3,25. Atletico Madrid a 1,70











