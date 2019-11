Diretta Valencia Chelsea/ Streaming video tv: tutto in bilico! (Champions League)

Valencia Chelsea, partita diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 27 novembre e, dunque, rappresenta uno degli anticipi della giornata nel quinto turno di Champions League 2019-2020. Al Mestalla è tutto ancora in bilico: situazione pazzesca quella del gruppo H, dove incredibilmente ci sono tre squadre a quota 7 punti e virtualmente anche il Lille potrebbe qualificarsi agli ottavi. Rispetto ai Blues, il Valencia ha l’enorme vantaggio di aver vinto la partita di andata: dunque una vittoria sancirebbe l’aritmetico passaggio del turno per i pipistrelli, mentre il pareggio obbligherebbe o quasi la squadra spagnola a vincere alla Johan Cruijff Arena nell’ultima giornata. Il Chelsea, che arriva dalla sconfitta dell’Etihad in Premier League (dopo sei vittorie consecutive), può invece contare sulla vittoria di Amsterdam: vincendo questa sera sarebbe dunque qualificato, ma anche un singolo gol potrebbe cambiare del tutto lo scenario. Vediamo allora cosa potrebbe capitare nella diretta di Valencia Chelsea, intanto possiamo valutare le probabili formazioni di questa partita andando a leggere le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Chelsea è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale Sky Sport Football (numero 203 del decoder); naturalmente sarà come sempre disponibile il servizio fornito dall’applicazione Sky Go che permetterà di seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA CHELSEA

Albert Celades sembra intenzionato a confermare buona parte del 4-2-3-1 che ha rifilato quattro gol al Lille tre settimane fa: Cillessen il portiere, Garay e Gabriel Paulista davanti a lui con due terzini che saranno Wass e Gayà. La cerniera mediana sarà formata da capitan Dani Parejo e Kondogbia, mentre sulla trequarti Rodrigo dovrebbe scalare in posizione centrale lasciando la corsia destra a Ferran Torres, con Gonçalo Guedes in ballottaggio con Cheryshev per la fascia sinistra. La prima punta a questo punto dovrebbe essere nuovamente Maxi Gomez, che sta trovando spazio e gol in questa stagione. Frank Lampard schiera la formazione tipo: Abraham in vantaggio su Giroud e Batshuayi, Willian e Pulisic (o Pedro) a fargli compagnia a completamento del tridente offensivo, poi un centrocampo nel quale Kanté e Kovacic proteggeranno la regia di Jorginho. Il possibile passaggio al 4-2-3-1 dipende dall’utilizzo di Mount che potrebbe stazionare sulla trequarti; in ogni caso la difesa sarà composta dai due centrali Zouma e Tomori (davanti ad Arrizabalaga) e dai terzini Azpilicueta e Emerson Palmieri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Valencia Chelsea le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci parlano dei Blues favoriti: il segno 2 che identifica la loro vittoria al Mestalla vi farebbe guadagnare 2,15 volte la cifra messa sul piatto, contro il valore di 3,20 che accompagna l’ipotesi del segno 1 per il successo degli spagnoli. L’eventualità del pareggio è come sempre regolata dal segno X, e in questo caso andreste a vincere una cifra corrispondente a 3,60 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA