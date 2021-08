DIRETTA/ Valencia Milan video streaming tv: i nomi in copertina (amichevole)

DIRETTA VALENCIA MILAN: NOMI DI SPICCO

Mentre aspettiamo la diretta di Valencia Milan, amichevole di lusso in terra di Spagna per i rossoneri di Stefano Pioli, parliamo di alcuni giocatori del Milan che saranno particolarmente attesi oggi. Cominciamo da Olvier Giroud, perché l’attaccante francese dovrebbe essere titolare (al pari del suo connazionale Maignan invece in porta) dopo la mezz’ora giocata a Nizza, con tanto di primo gol di Giroud con la maglia del Milan giocando però solo uno spezzone di match, che oggi sarà allungato come minimo a un tempo intero, possibilmente qualcosa di più. Ci sarà una staffetta poi fra Ante Rebic e Rafael Leao e sarà soprattutto il portoghese sotto i riflettori, perché ci si attende il salto di qualità da parte di Leao, per il quale tra l’altro restano vive anche le voci di calciomercato. A centrocampo invece i due nomi da tenere d’occhio in questo periodo sono i due giovani italiani Tonali e Pobega: in assenza di Kessiè che ha giocato con la Costa d’Avorio alle Olimpiadi e di Bennacer che è in isolamento per Covid, questo è un periodo importante per Tonali e Pobega. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Olivier Giroud: "Io e Ibra possiamo coesistere"/ "Un onore giocare nel Milan"

DIRETTA VALENCIA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Milan sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

Le pagelle Milan Nizza (risultato 1-1)/ Voti partita: Giroud e Romagnoli i migliori!

PIOLI ALZA L’ASTICELLA!

Valencia Milan, in diretta mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 20.30 presso l’Estadio Mestalla di Valencia, sarà una sfida amichevole valevole per il “Trofeo Naranja” 2021, appuntamento classico del precampionato spagnolo giunto addirittura alla sua quarantanovesima edizione. Per il Milan si tratterà della quarta amichevole precampionato, i rossoneri hanno già battuto battuto Pro Sesto (con il punteggio di 6-0) e Modena (5-0) a Milanello; quindi, sabato scorso, pareggiato in casa del Nizza (1-1) all’Allianz Riviera. Sfida quest’ultima in cui è arrivato il primo gol in rossonero di Olivier Giroud, che ha pareggiato così il vantaggio francese che era stato firmato da Amine Gouiri. Sicuramente un buon biglietto da visita per il centravanti francese che anche al Mestalla partirà probabilmente dalla panchina, ma che avrà comunque spazio. Quella col Valencia è a sua volta la seconda di quattro tappe nell’European Summer Tour del Milan, ciclo di amichevoli che vedrà poi i rossoneri affrontare successivamente il Real Madrid a Klagenfurt, in Austria, il prossimo 8 agosto e infine il Panathinaikos a Trieste il giorno della vigilia di Ferragosto.

DIRETTA/ Milan Nizza (risultato finale1-1): Giroud si presenta con un gol!

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA MILAN

Le probabili formazioni di Valencia Milan, match che andrà in scena all’Estadio Mestalla di Valencia. Per il Valencia, José Bordalas schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rivero; Joseda, Paulista, Diakhaby; Gayà, Guillamón, Guerra, Jason, Guedes; Cheryshev, Maxi Gómez. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão.



© RIPRODUZIONE RISERVATA