Diretta Valencia Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia torna a giocare in Eurolega

DIRETTA VALENCIA MILANO: L’OLIMPIA TORNA IN EUROLEGA

Valencia Milano sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulopoulos, Damir Javor e Uros Obrknezevic: alle ore 21:00 di venerdì 6 novembre è La Forteta a ospitare una partita valida per la settima giornata di basket Eurolega 2020-2021. L’Olimpia torna a giocare in campo internazionale: negli ultimi due turni è stata costretta a saltare l’impegno a causa del Coronavirus, dunque avrà gare da recuperare per un calendario sempre più fitto ma nel frattempo la sua classifica è rimasta ottima, frutto delle tre vittorie centrate in precedenza. Un ottimo inizio, ma questa sera Milano dovrà testare le sue ambizioni contro una squadra che magari non fa parte dell’élite della pallacanestro europea, ma a sua volta è scattata bene come dimostra il record di 3-2. Sarà sfida vera, e allora vedremo quello che succederà nella diretta di Valencia Milano; intanto possiamo provare a parlare di alcuni dei temi principali che saranno legati a questa interessante serata di Eurolega.

DIRETTA VALENCIA MILANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Valencia Milano, che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre l’appuntamento per gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario un abbonamento e che trasmette tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.euroleague.net sarà possibile consultare le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, la classifica del girone e i contenuti multimediali.

DIRETTA VALENCIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Valencia Milano ci presenta una partita importante per l’Olimpia: certamente la squadra di Ettore Messina non è rimasta ferma, ha giocato in campionato e qui per il momento è riuscita a mantenere la sua imbattibilità (6-0) vincendo anche contro Trento, in un match nel quale per la prima volta si è visto un certo grado di stanchezza. Inevitabile che sia così quando si gioca ogni tre giorni dall’inizio dell’anno; la corazzata meneghina però è stata costruita proprio per questa eventualità, dunque anche stasera il coach dovrebbe far riposare alcuni elementi impiegati domenica potendoselo permettere, visto che il roster è amplissimo come detto in più occasioni. Valencia è una squadra che può ambire ai playoff di Eurolega: lo ha fatto vedere in questo avvio stagionale e ha le carte in regola per dare fastidio a società sulla carta superiori. Per entrambe dunque quello del La Fonteta è un match che può mettere in risalto i reali valori sul parquet, tra poco si gioca e dunque a noi non resta che metterci comodi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA