DIRETTA VALENCIA MILANO/ Video streaming tv: parla Ettore Messina (Eurolega, oggi 19 gennaio 2024)

DIRETTA VALENCIA MILANO: PARLA MESSINA

Verso la diretta di Valencia Milano, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa per leggere il commento di coach Ettore Messina al termine della sconfitta della sua Olimpia contro la Stella Rossa, che purtroppo aveva posto fine a una striscia di due vittorie consecutive: “Avevamo poca energia, non ho molto da aggiungere a questo. Alla quinta partita in dieci giorni, non avevamo abbastanza energia per sostenere la pressione che per 40 minuti hanno messo sulle nostre guardie, soprattutto con giocatori fisici come Lazic, Hanga e Giedraitis”.

La situazione era oggettivamente assai complicata per Milano e coach Messina lo ha voluto ricordare nel proprio commento: “Non ho nulla da rimproverare alla squadra perché ha dato tutto quello che aveva, quindi devono andare a casa a testa alta. E’ ovvio che dopo un periodo così severo in termini di calendario può capitare una partita in cui l’energia non ce l’hai. Cercheremo di lavorare e rimediare a questa sconfitta, contando che nelle prossime settimane si possa recuperare qualcuno dei giocatori che sono fuori e questo aiuti la nostra rotazione che oggi è corta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VALENCIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Milano sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Valencia Milano (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRASFERTA DELICATA

Valencia Milano, in diretta dal Pabellon Fuente De San Luis naturalmente della città spagnola, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 19 gennaio 2024, per la ventiduesima giornata della Eurolega di basket, che è anche la quinta del girone di ritorno della stagione regolare della massima competizione europea, che torna a un ritmo più “tranquillo” dopo tre doppi turni nelle precedenti quattro settimane. La diretta di Valencia Milano potrebbe essere un vero e proprio bivio per le sorti europee della EA7 Emporio Armani Milano, che giocherà infatti sul campo di una rivale che la precede di una sola vittoria in classifica e che sarebbe quindi prezioso agganciare per gli uomini di coach Ettore Messina.

Ultimamente ci sono stati segnali di rinascita per l’Olimpia, su tutte la vittoria di lusso a Barcellona, ma la classifica resta abbastanza critica parlando di nove vittorie a fronte di dodici sconfitte, ecco perché sarebbe fondamentale per l’Olimpia Milano fare il colpo sul campo di una squadra che è invece a 10-11 in classifica, come il Valencia Basket. Il cammino è ancora abbastanza lungo, però evidentemente una vittoria potrebbe valere un significativo avvicinamento ai play-in, che invece si allontanerebbero in caso di sconfitta. La situazione è chiara, la posta in palio alta, adesso gli uomini di Ettore Messina devono cercare di fare l’impresa in campo: che cosa ci dirà la diretta di Valencia Milano?

DIRETTA VALENCIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Valencia Milano, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino dell’Olimpia nelle precedenti ventuno giornate di Eurolega. La partenza purtroppo è stata immediatamente tutta in salita, con una sola vittoria nelle prime sei giornate; in seguito, il meraviglioso +31 rifilato proprio al Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole che tutto sommato dura ancora adesso, ma senza una striscia di successi che permettesse una risalita possente in classifica, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano continua ad essere critica.

Adesso allora bisogna consolidare questa fase favorevole, per fare i conti più avanti. Milano torna a giocare in trasferta dopo tre turni casalinghi che hanno portato vittorie contro le due tedesche ma poi la sconfitta contro la Stella Rossa che di nuovo ha complicato i sogni di gloria. Dall’altra parte abbiamo Valencia, che proprio contro l’Olimpia ha vissuto la peggiore serata europea della stagione, ma che fino ad un paio di settimane fa era comunque messa molto bene. Poi sono arrivate tre sconfitte consecutive e tutto si è complicato, per cui pure gli spagnoli hanno estremo bisogno di una vittoria: motivo in più per rendere davvero intensa la diretta di Valencia Milano…











