Diretta Valencia Olimpia Milano/ Streaming video e tv: quasi uno spareggio (Eurolega)

Valencia Olimpia Milano, giovedì 5 marzo 2020 alle ore 21.00 presso il Pabellón Municipal Fuente San Luis, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega 2019-2020. L’ultima sconfitta in casa contro il Real Madrid è stata la quinta consecutiva in Eurolega per l’Armani, un ko dal sapore di beffa considerando che l’Olimpia è stata per tre quarti di match saldamente in vantaggio contro i Blancos secondi della classe nella classifica generale dell’Eurolega. Classifica che vede l’Olimpia ormai quasi irrimediabilmente fuori dalle prime 8 posizioni e dalla possibilità di proseguire il cammino nella competizione, situazione abbastanza simile a quella degli spagnoli. Il Valencia è appena avanti in classifica ma è comunque reduce da 3 sconfitte consecutive in Eurolega, subite contro Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce e Lyon-Villeurbane. All’andata Milano ha battuto 78-71 Valencia che negli ultimi precedenti ha battuto 2 volte l’Olimpia, ma sempre in partite disputate al Forum di Assago e mai in Spagna.

Valencia Olimpia Milano è una partita fondamentale per le sorti della squadra di Ettore Messina: la surreale atmosfera del Mediolanum Forum, tenuto chiuso al pubblico per l’emergenza Coronavirus, ha impedito all’Olimpia di avere la spinta dei tifosi che avrebbe potuto fare la differenza nel finale di gara. Così, è arrivata un’altra sconfitta che adesso peggiora sensibilmente la situazione: sembra ripetersi lo stesso film dello scorso anno, quando la Milano allora allenata da Simone Pianigiani era partita molto bene in Eurolega per poi calare sensibilmente, non reggere il livello fisico delle avversarie e presentarsi all’ultima sfida contro l’Anadolu Efes dovendo necessariamente vincere. Obiettivo sfumato: ora l’Olimpia ha ancora possibilità concrete di raggiungere i playoff, a sei anni dall’ultima qualificazione e per la prima volta da quando esiste il girone unico, ma naturalmente deve iniziare a incamerare qualche successo importante e soprattutto scommettere sul calo delle altre squadre. Non sarà semplice, ma intanto vedremo quello che succederà oggi sul parquet di Valencia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.55, mentre il successo esterno proposto invece a una quota di 2.45.



