DIRETTA VALENCIA VENEZIA/ Video streaming tv: Reyer sempre ko nei tre precedenti

DIRETTA VALENCIA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Valencia Venezia si gioca questa sera per la quarta volta, e il quadro dei precedenti è del tutto negativo per la Reyer: tre partite e tre sconfitte in Eurocup contro la squadra spagnola. Lo scorso 7 dicembre il Taliercio ha ospitato il match di andata di questo girone B e Venezia lo ha perso in maniera abbastanza netta, cadendo per 67-81 sul parquet di casa; per trovare le altre due partite dobbiamo invece tornare alla regular season del 2015-2016, e qui in Laguna la Reyer si era ben comportata perdendo per 58-62 una partita a basso punteggio.

All’andata Venezia aveva segnato un punto in più, ma il problema è che Valencia ne aveva fatti 88: Rafa Martinez ne aveva messi 16, Luke Sikma aveva chiuso con 8 punti e 9 rimbalzi mentre per la Reyer Phil Goss (14) e Jeff Viggiano (11) erano stati gli unici giocatori in doppia cifra di una squadra che aveva tirato con il 21,% dall’arco. Valencia aveva dunque vinto entrambe le partite, ma il cammino in quella edizione di Eurocup era stato lo stesso di Venezia: entrambe le squadre infatti erano state eliminate alla Top 16, con gli spagnoli che avevano vinto una gara in più ma in maniera del tutto inutile ai fini della qualificazione. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VALENCIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Valencia Venezia sarà affidata alla televisione satellitare: gli abbonati Sky potranno seguire la partita di Eurocup, perché da questa stagione l’emittente ha preso in carico tutte le partite delle squadre italiane nella competizione. Ricordiamo anche la possibilità di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go – sempre ovviamente per i clienti – mentre il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.euroleaguebasketball.net (all’apposita sezione dedicata alla Eurocup), fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VALENCIA VENEZIA: BIG MATCH PER LA REYER!

Valencia Venezia, in diretta dal La Fonteta alle ore 20:30 di mercoledì 16 marzo, si gioca per la 15^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Grande sfida per la Reyer, che affronta una delle due capolista del girone: all’andata i lagunari avevano perso in casa contro Valencia, ma in generale contro le corazzate di Eurocup si sono ben comportati e allora sperano, anche se l’ultimo match disputato è stato negativo perché perso, sul parquet del Taliercio, nel derby contro la Virtus Bologna, cosa che ha fatto perdere il quarto posto in classifica.

Venezia comunque mantiene un bel vantaggio in termini di qualificazione agli ottavi, e venerdì giocherà una partita probabilmente decisiva recuperando contro il Bursaspor; arrivandoci con una vittoria di prestigio sarebbe ovviamente l’ideale, ma il pronostico parla spagnolo e allora vedremo se sarà davvero così nella diretta di Valencia Venezia, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno da una serata di basket che promette comunque grande spettacolo.

DIRETTA VALENCIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Valencia Venezia mette la Reyer a confronto con una delle squadre candidate a vincere la Eurocup: dopo un avvio non particolarmente entusiasmante gli spagnoli si sono ripresi e ora guidano il gruppo B insieme a Gran Canaria, con 10 vittorie e 4 sconfitte e la possibilità di qualificarsi aritmeticamente agli ottavi in caso di successo. Chiaramente Valencia è una corazzata del basket europeo, abituata anche a giocare in Eurolega.

La Reyer però sta bene, in campionato ha visto le streghe per un certo periodo, quella contro Trento di domenica è stata la terza vittoria consecutiva e così Walter De Raffaele si è rimesso totalmente in corsa per un posto nei playoff. Qui in Eurocup invece si punta ovviamente a superare il girone per poi sperare in un accoppiamento favorevole agli ottavi; la strada verso la Final Four non è sicuramente impossibile, ma Venezia dà la sensazione di dover risolvere ancora qualche problema e la sfida che tra poche ore giocherà al La Fonteta contro Valencia potrà darci altre utili indicazioni in merito. Non resta quindi che aspettarne la palla a due…



