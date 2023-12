DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: due precedenti, è parità (oggi 21 dicembre 2023)

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Valencia Virtus Bologna, dobbiamo evidenziare che questa partita non ha particolare tradizione e infatti come unico precedenti si contano le due partite della scorsa stagione della Eurolega di basket, con il bilancio di una vittoria per parte, sempre a favore della squadra che giocava in casa. Nel match d’andata, che era stato disputato il 17 novembre 2022, la Virtus Bologna si era regalata una serata da sogno, vincendo addirittura per 89-59 e quindi con uno scarto di ben 30 punti, che nella massima competizione continentale è naturalmente un divario che si verifica raramente.

Il Valencia tuttavia si era preso una importante rivincita nell’incontro di ritorno, sicuramente il più significativo in questa sede, dal momento che stasera si giocherà nuovamente in terra di Spagna: dobbiamo allora ricordare che il 6 aprile scorso Valencia vinse davanti al pubblico amico per 79-68. Curiosamente, era la settimana di Pasqua mentre adesso siamo quasi a Natale, con la speranza che dalla Spagna arrivi un regalo più piacevole per la Virtus Bologna e per i suoi tifosi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Virtus Bologna sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Valencia Virtus Bologna (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: PER CONTINUARE A SOGNARE!

Valencia Virtus Bologna, in diretta dal Pabellon Fuente De San Luis naturalmente della città spagnola di Valencia, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, per la sedicesima giornata della Eurolega di basket edizione 2023-2024. Si completa il doppio turno che sta caratterizzando la settimana che precede il Natale e la diretta di Valencia Virtus Bologna ci dovrà dire se la stagione di Eurolega continuerà a regalare soddisfazioni alla Virtus Segafredo Bologna, che tra l’altro ha già saputo festeggiare vittorie di prestigio contro altre avversarie della Liga spagnola, in particolare citiamo la rimonta memorabile per la vittoria contro il Barcellona.

Questo dunque è l’anno che potrebbe finalmente riportare la V Nera al top europeo dopo tanto tempo, almeno per quanto riguarda la competizione più prestigiosa. L’esame contro il Valencia Basket può essere particolarmente significativo in tal senso, perché gli spagnoli fanno parte del gruppo inseguitore alle spalle della Virtus di coach Luca Banchi, ma comunque con oltre il 50% di vittorie e quindi con ambizioni più che legittime per quanto riguarda il raggiungimento dei playoff. Un colpaccio sarebbe un enorme passo avanti verso i playoff: che cosa ci dirà la diretta di Valencia Virtus Bologna?

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Valencia Virtus Bologna, abbiamo già tratteggiato per sommi capi il cammino della formazione bolognese nelle precedenti giornate di una Eurolega che fino a questo momento possiamo definire eccellente per la Virtus Bologna, che già nella primissima fase del torneo aveva saputo infilare ben cinque vittorie consecutive per lanciarsi ai vertici della classifica, poi autorevolmente confermata dalla squadra di coach Luca Banchi, che sembra dunque sempre più specializzato in imprese, dopo il capolavoro compiuto con la Nazionale della Lettonia agli ultimi Mondiali.

Il Valencia potrebbe mettere sul piatto il vantaggio di non avere avuto viaggi in questi giorni, dal momento che già martedì sera ha giocato in casa contro il Partizan Belgrado, mentre la Virtus Bologna arriva naturalmente dal match vinto in volata alla Virtus Segafredo Arena contro l’Olympiakos: un dettaglio da non sottovalutare con la stagione che sta cominciando ad avvicinarsi a momenti caldi (siamo ormai alla penultima giornata del girone d’andata), però gli uomini del coach Luca Banchi hanno già dimostrato di saper superare ostacoli anche più insidiosi. Cosa ci dirà in tal senso la diretta di Virtus Bologna Olympiakos?











