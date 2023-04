Diretta/ Valencia Virtus Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due!

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, ormai tutto è pronto per la palla a due che darà il via alla diretta di Valencia Virtus Bologna. La storia di questa partita dice davvero poco, per essere onesti, perché l’unico precedente in Eurolega è relativo alla partita d’andata della stagione in corso, disputata il 17 novembre scorso naturalmente a Bologna e per la precisione al PalaDozza. Si tratta di un bellissimo ricordo per la Virtus Bologna, che infatti vinse con un perentorio 89-59 contro Valencia al termine di una prestazione praticamente perfetta sia in attacco sia in difesa, mentre per gli spagnoli non ci fu praticamente nulla da salvare.

Già il primo quarto da 24-8 fu una sentenza, poi la Virtus Segafredo dominò per tutta la partita, con i 16 punti a referto per Jordan Mickey, che fu il migliore marcatore della partita. Adesso però concentriamoci sulla cronaca della stretta attualità, perché davvero tutto è pronto per la diretta di Valencia Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VALENCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Virtus Bologna viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Valencia Virtus Bologna senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: PARLA SCARIOLO

Mentre si avvicina la diretta di Valencia Virtus Bologna, possiamo fare un passo indietro a una settimana fa esatta, per rileggere le dichiarazioni dopo la sconfitta contro l’Anadolu Efes a Istanbul, dove in conferenza stampa aveva parlato in questi termini coach Sergio Scariolo: “Prima di tutto congratulazioni all’Efes, stanno giocando davvero bene da entrambi i lati del campo nell’ultimo periodo. Giocano bene il pallone, giocano bene, attaccano bene l’area e creano tiri facili anche in una serata non buona al tiro. Da parte nostra non posso dire di essere non soddisfatto del sforzo che i miei giocatori hanno messo in campo”.

Scariolo poi aveva proseguito così la propria analisi, ricordando anche la situazione non facile per la Virtus Bologna, anche dal punto di vista numerico: “Venivamo qui senza cinque giocatori e per noi era importante iniziare bene e il primo quarto è andato molto bene, così come metà del secondo quarto: abbiamo avuto ottimi tiri, poi abbiamo perso energia. Abbiamo fatto del nostro meglio, ci abbiamo provato: adesso abbiamo bisogno di un po’ di riposo e pensiamo già ai prossimi impegni per questo importante finale di stagione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

“ALLENAMENTO” SENZA PRETESE…

Valencia Virtus Bologna, in diretta dal Pabellon Fuente De San Luis naturalmente di Valencia con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 6 aprile 2023, si gioca per la trentatreesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, ormai il sedicesimo turno del girone di ritorno e quindi il penultimo della stagione regolare che ha segnato il ritorno nella massima competizione europea per la Virtus Segafredo Bologna, tuttavia ormai matematicamente eliminata. Il sogno dei playoff è rimasto vivo per molti mesi, nei quali a volte la Virtus Bologna è andata anche oltre le aspettative, poi però un netto calo nel finale ha indicato che per la V Nera era eccessivo sognare le prime otto posizioni.

La diretta di Valencia Virtus Bologna ci offre la terza trasferta consecutiva per la Virtus, che arriva dalla sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv e poi dal ko anche contro l’Efes Istanbul, il doppio turno di settimana scorsa è stato devastante e ora si gioca solo per l’onore, contro il Valencia Basket che ha giusto una vittoria in più (14-18 contro 13-19), quindi anche per gli iberici ormai l’eliminazione è definitiva. Proprio perché in palio non c’è più nulla di concreto, speriamo che possa essere un match divertente e senza troppi calcoli: che cosa succederà nella diretta di Valencia Virtus Bologna?

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Valencia Virtus Bologna, dobbiamo ribadire che gli emiliani di coach Sergio Scariolo sono stati protagonisti di quella che globalmente resta una buona stagione europea, ma in nettissimo calo nelle ultime settimane dopo che a lungo si è sognato – pure con legittime speranze – di entrare fra le prime otto al primo tentativo dopo tanti anni di assenza dalla Eurolega. Ancora ad inizio marzo il sogno sembrava a portata di mano, poi invece sono arrivate sconfitte che hanno drasticamente ridotto le speranze della Virtus Bologna, che adesso sta vivendo un ciclo di tre trasferte consecutive dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Real Madrid, ciclo aperto purtroppo dal crollo a Tel Aviv e da un altro pesante ko a Istanbul, per cui ormai si gioca per l’onore.

Dall’altra parte ci sarà naturalmente il Valencia Basket, squadra che a sua volta ha ben poco da chiedere a questa Eurolega, ma naturalmente vuole vincere per almeno due motivazioni: restare davanti in classifica alla V Nera e salutare il proprio pubblico, dal momento che poi settimana prossima chiuderà con il derby sul campo del Barcellona. Curiosamente, Valencia arriva da un tris di trasferte e le ha perse tutte, la Virtus ha due sconfitte e proverà a vincere per fare meglio in tal senso degli spagnoli. In ogni caso, un test prezioso per coach Sergio Scariolo: quali risposte riceverà dalla diretta di Valencia Virtus Bologna?











