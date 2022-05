Diretta Valencia Virtus Bologna/ Streaming video tv, semifinale di Eurocup

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: PER LA FINALE!

Valencia Virtus Bologna, in diretta da La Fonteta della città spagnola, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 4 maggio 2022, come partita valida per la semifinale della Eurocup 2021-2022 di basket in gara secca. Siamo dunque sempre più nel vivo della seconda competizione europea per importanza del basket: dopo una lunghissima fase a gironi, con la fase ad eliminazione diretta siamo passati a partite singole. Già dagli ottavi di finale chi vince va avanti, chi perde è fuori senza alcuna possibilità di appello, aumentando il fascino di tutte le partite. Con la diretta di Valencia Virtus Bologna in palio ci sarà un posto in finale e di fatto anche nella prossima Eurolega.

DIRETTA/ Treviso Virtus Bologna (risultato finale 76-113): capolista sul velluto

Gli spagnoli del Valencia Basket e la Virtus Segafredo Bologna sono arrivate entrambe dal girone B: il Valencia era stato secondo con un bilancio di dodici vittorie e sei sconfitte, la Virtus invece aveva chiuso al quarto posto con un bilancio di undici vittorie a fronte di sette sconfitte, poi agli ottavi ha sconfitto i lituani del Lietkabelis Panevezys e nei quarti i tedeschi dell’Ulm, sempre godendo del fattore campo. Adesso invece, giocando contro una rivale che aveva fatto meglio in stagione regolare, si vola in Spagna per una sfidati enorme importanza. Tante volte sono già saltati i pronostici in questa Eurocup: come terminerà Valencia Virtus Bologna?

Diretta/ Virtus Bologna Ulm (risultato finale 83-77): felsinei in semifinale!

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Valencia Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento per gli abbonati Sky: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse tutte da Sky Sport, che fornisce anche la diretta Valencia Virtus Bologna streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però aggiungere che la diretta streaming sarà offerta anche da Elevensports, sempre a pagamento.

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Valencia Virtus Bologna ci proporrà una semifinale di lusso per questa Eurocup 2021-2022: gli emiliani sono la capolista della nostra Serie A di basket e cercano di conquistare il successo finale in Eurocup, già sfiorato nella scorsa stagione quando la Virtus Bologna fece il record di vittorie consecutive nelle prime due fasi (la formula era differente) e anche nei quarti di finale, ma per fermarsi poi in semifinale contro l’Unics Kazan a causa delle prime due sconfitte nell’intera campagna europea. Stavolta la Virtus Bologna ha gestito la sua Eurocup in modo diverso, ma è arrivata allo stesso punto: adesso naturalmente per gli uomini di coach Sergio Scariolo l’obiettivo è di scrivere una storia diversa.

Diretta/ Virtus Bologna Tortona (risultato finale 101-83) streaming: Jaiteh 23 punti

La stagione regolare non porta buoni ricordi, dal momento che Valencia vinse entrambe le partite contro la Virtus Bologna, ma con scarti di appena sei punti in Spagna e addirittura uno a Bologna. I precedenti quindi conteranno fino ad un certo punto: inoltre, molte big sono già uscite di scena (nelle semifinali sono arrivate una seconda, le due quarte e addirittura una settima della regular season) grazie alla formula della partita secca, introdotta quest’anno in Eurocup. Con un Mam Jaiteh in formato Ulm (27 punti più 11 rimbalzi) raggiungere la finale potrebbe essere più semplice…











© RIPRODUZIONE RISERVATA