Diretta Valencia Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita in Spagna per l’Eurolega, oggi venerdì 3 ottobre 2025

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: PER UNA NUOVA VITTORIA

Dopo l’eccellente debutto con una vittoria casalinga di prestigio, arriva la prima trasferta stagionale con la diretta Valencia Virtus Bologna, la partita di basket che si giocherà presso la Roig Arena della città spagnola per la seconda giornata dell’Eurolega oggi, venerdì 3 ottobre 2025, con palla a due alle ore 20.30 di stasera.

DIRETTA/ Partizan Milano (risultato finale 78-73): caduta di Olimpia! (2 ottobre 2025)

Dunque c’è ancora la Spagna sulla strada della Virtus Bologna, che martedì si è tolta una grande soddisfazione battendo il Real Madrid nella prima giornata di questa nuova Eurolega. È la prima partita su 38, ma per chi aveva chiuso al penultimo posto la stagione regolare è comunque una soddisfazione notevole e una iniezione di fiducia certamente preziosa.

Video Virtus Bologna Real Madrid (74-68)/ Sintesi e highlights: 14 per Edwards! (Eurolega, 30 settembre 2025)

Essere più competitivi in campo internazionale rispetto alla scorsa stagione sarà giustamente uno degli obiettivi principali della Virtus Bologna in questa stagione, anche per onorare nel migliore dei modi lo scudetto tricolore sul petto dei campioni d’Italia, che con questo ruolo hanno il dovere di fare bene anche in Eurolega.

Un piccolo vantaggio potrebbe derivare dal fatto che il Valencia Basket ha avuto un giorno in meno di riposo in questo immediato doppio turno, dal momento che gli spagnoli hanno giocato mercoledì sera in Francia contro il Villeurbanne. Staremo a vedere se e quanto ciò inciderà sulla diretta Valencia Virtus Bologna…

DIRETTA/ Virtus Bologna Real Madrid (risultato 74-68): successo emiliano! (30 settembre 2025)

VALENCIA VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Valencia Virtus Bologna in tv ricordiamo l’appuntamento su Sky Sport per gli abbonati, confermato dalle scorse stagioni, anche tramite i servizi collegati per la diretta streaming video.

DIRETTA VALENCIA VIRTUS BOLOGNA: LE PRIME DUE PARTITE

Arriviamo alla diretta Valencia Virtus Bologna con le indicazioni delle due precedenti partite stagionali, entrambe sfide di lusso per gli uomini di coach Dusko Ivanovic, che sabato scorso avevano perso ai tempi supplementari la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano, certamente una delusione ma pure con indicazioni positive per avere fatto partita pari con l’Olimpia a casa sua, dal momento che si giocava al Forum di Assago. Le basi quindi c’erano per la vittoria che martedì ha regalato un enorme sorriso al PalaDozza.

Parliamo naturalmente del successo per 74-68 contro il Real Madrid nella giornata inaugurale di questa Eurolega, una partita che aveva visto la Virtus Bologna partire male, ma ribaltare la situazione con un eccellente secondo quarto per poi riuscire ad imporsi al termine di una dura battaglia. Carsen Edwards era stato il migliore marcatore con 14 punti, ma è stata eccellente anche la prestazione di un Saliou Niang sempre più in crescita e ormai una certezza. Con queste premesse, siamo curiosi di seguire anche la diretta Valencia Virtus Bologna…