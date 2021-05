Diretta/ Valladolid Atletico Madrid (Liga) streaming DAZN: decisiva per il titolo

DIRETTA VALLADOLID ATLETICO MADRID: TITOLO A UN PASSO!

Valladolid Atletico Madrid, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 18.00 presso l’Estadio José Zorrilla di Valladolid, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno della Liga spagnola. E’ arrivato il momento della partita decisiva per l’assegnazione della Liga spagnola. L’Atletico Madrid in questo campionato è stato in testa praticamente dall’inizio alla fine, ma i Colchoneros non hanno trovato lo strappo per una vittoria anticipata, pur tenendo alle spalle colossi come il Real Madrid e il Barcellona. E solo i cugini del Real possono ancora sperare di strappare all’Atletico il sospiratissimo titolo nazionale, che sarebbe il secondo della gestione Simeone dopo quello del 2014.

Il Valladolid gioca una partita che potrebbe sancire la matematica retrocessione in seconda divisione, il club presieduto da Ronaldo il Fenomeno può solo vincere per sperare ma questo significherebbe strappare la Liga dalle mani dell’Atletico all’ultima giornata: la differenza tecnica tra le due formazioni è enorme ma nei finali del campionato spagnolo non sono mancati epiloghi clamorosi, che spesso hanno premiato proprio una formazione ricca di esperienza come il Real Madrid. I Colchoneros fanno gli scongiuri a un solo passo dalla grande festa.

DIRETTA VALLADOLID ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Valladolid Atletico Madrid non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con la Liga spagnola resta quello consueto sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati al servizio potranno dunque inserire i dati del loro abbonamento su PC, tablet e smartphone e seguire la semifinale di ritorno in diretta streaming video, ma potranno eventualmente sfruttare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni della sfida tra Valladolid e Atletico Madrid all’Estadio José Zorrilla. I padroni di casa allenati da Sergio scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Masip; Luis Perez, Joaquin Fernandez, Javi Sanchez, Olaza; Hervias, Alcaraz, Perez, Oscar Plano; Kodro, Jota. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Diego Pablo Simeone con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Correa, Luis Suarez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Valladolid e Atletico Madrid, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 9.25 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 5.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.30 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



