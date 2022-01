Diretta Vallefoglia Bergamo/ Streaming video Rai: sfida salvezza! (volley Serie A1)

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO: PER LA SALVEZZA!

Vallefoglia Bergamo sarà diretta dagli arbitri Luca Saltalippi e Beatrice Cruccolini: presso il Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino, questa partita va in scena alle ore 19:30 di domenica 30 gennaio ed è valida per la 17^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. La situazione è tosta per le due squadre, entrambe reduci da sconfitte: le marchigiane infatti sono cadute sul campo di Chieri, mentre le lombarde hanno perso a Monza. Due ko che ci possono stare, ma che hanno ulteriormente complicato la corsa verso la salvezza.

Stiamo infatti parlando di penultima e terzultima in classifica, entrambe con 9 punti e la sola differenza che Bergamo deve recuperare una partita. Dunque, i punti che sono in palio questa sera rivestono un’importanza capitale; sicuramente c’è la possibilità di recuperare la situazione visto che la classifica è particolarmente corta, ma la diretta di Vallefoglia Bergamo può essere equiparata a uno spareggio e di sicuro le due squadre la affrontano con l’acqua alla gola. Prima che si giochi, proviamo a fare qualche considerazione utile circa i temi che potrebbero emergere da una partita delicatissima e che tra poco prenderà il via…

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Bergamo sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di volley Serie A1 è dunque in esclusiva per gli abbonati Sky, e in assenza di un televisore i clienti potranno assistere al match anche con il consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato, tramite l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VALLEFOGLIA BERGAMO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Vallefoglia Bergamo rappresenta dunque una sfida davvero delicata: le due squadre giocano per salvarsi, ma del resto il quadro della situazione era abbastanza chiaro anche alla vigilia del campionato di Serie A1. Torneremo sul discorso, ma entrambe sono esordienti a questo livello e di conseguenza anche con il migliore degli ottimismi non si poteva pensare di fare corsa di alta classifica. Certo, salvarsi e mantenere la categoria per la seconda stagione consecutiva sarebbe un grande traguardo; tuttavia il passo che marchigiane e lombarde stanno tenendo ci dice che la corsa alla permanenza in Serie A1 sarà complicata.

Questo anche perché le retrocessioni sono due e dunque non basterà lasciarsi la rivale diretta alle spalle. Per il momento la corsa viene fatta su Perugia (ultima in classifica), Roma e Trento; chiaramente le sfide dirette che si susseguiranno da qui al termine della regular season avranno un bel peso specifico, e anche questa partita dell’Alberto Carneroli rientrerà chiaramente in questo contesto. Tra poche ore saremo in campo, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Vallefoglia Bergamo e chi riuscirà a prendersi la vittoria, meglio se da 3 punti per ovvi motivi…



